Rugpjūčio 14-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.50 val., leidžiasi 20.57 val. Dienos ilgumas 15.07 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 12.51 val., teka 22.14 val.
Vardadieniai:
Euzebijus, Grintautas, Guostė, Maksimilijonas, Pajauta
Rugpjūčio 14-oji Lietuvos istorijoje:
1385 — sudaryta Krėvos unija tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės.
1896 — gimė vertėjas Ksaveras Urbanavičius. Mirė 1973 m.
1921 — gimė dailininkas, poetas Kazimieras Tutkus.
1927 — gimė poetas Albinas Slavickas.
1940 — Stasys Lozoraitis nusiuntė protesto notą Italijos užsienio reikalų ministrui, protestuojant prieš smurtu įvykdytą mūsų šalies okupaciją.
2004 — sulaukęs 93 metų amžiaus savo namuose Krokuvoje mirė Lietuvoje gimęs poetas, romanistas ir eseistas, Nobelio premijos laureatas Czeslaw Milosz (Česlavas Milošas).
2012 — mirė žinomas skulptorius, nacionalinės premijos laureatas Stanislovas Kuzma.
Rugpjūčio 14-oji pasaulio istorijoje:
1688 — gimė Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas I. Jis 1716 m. sąjungos prieš Švediją proga padovanojo Rusijos carui Petrui I Gintaro kambarį, kuris buvo sumontuotas Carskoje Selo pastatytuose rūmuose.
1742 — gimė popiežius Pijus VII (1800—1823), atkūręs jėzuitų ordiną.
1784 — įkurta pirmoji Rusijos kolonija Aliaskoje.
1811 — Paragvajus paskelbė nepriklausomybę nuo Ispanijos.
1840 — gimė vokiečių psichiatras Richard Krafft-Ebbing (Richardas Kraft-Ebingas). 1876 m. jis išleido „Psychopathia Sexualis“ ir įvedė terminą „mazochizmas“.
1867 — gimė britų rašytojas John Galsworthy (Džonas Galsvortis), knygos „Forsaitų saga“ autorius.
1880 — Kelne, Vokietijoje, buvo baigta statyti didžiausia gotikinio stiliaus bažnyčia šiaurės Europoje (1248 m. pradėta statyti).
1893 — Prancūzija tapo pirmąja valstybe pasaulyje, kuri pradėjo naudoti automobilių registracijos numerius.
1908 — Anglijos Folkstauno vietovėje įvyko pirmasis pasaulyje grožio konkursas.
1917 — I-ojo Pasaulinio karo metu Kinija paskelbė karą Vokietijai ir Austrijai-Vengrijai.
1935 — JAV Kongresas įvedė draudimą nuo nedarbo bei pašalpas seniems žmonėms.
1941 — JAV prezidentas Franklin Roosevelt (Franklinas Ruzveltas) ir Britanijos premjeras Vinston Churchill (Vinstonas Čerčilis) pasirašė Atlanto chartiją, kuri vėliau tapo JT deklaracijos dalimi.
1945 — Japonija sutiko besąlygiškai priimti sąjungininkų pasiūlymą kapituliuoti Antrajame pasauliniame kare.
1947 — paskelbta Pakistano nepriklausomybė.
1951 — mirė JAV spaudos magnatas William Randolph Hearst (Viljamas Randolfas Herstas).
1956 — mirė vokiečių rašytojas ir dramaturgas Bertolt Brecht (Bertolt Brecht).
1984 — mirė anglų rašytojas ir dramaturgas John Bointon Priestley (Džonas Bointonas Prystlis).
1988 — sulaukęs 90-ties metų, savo namuose Modenoje mirė automobilių konstruktorius ir lenktynių Italijoje pradininkas Enzo Ferrari (Enzas Feraris).
1998 — Kijeve iš Nacionalinės bibliotekos pavogta reta, 1543 metais išleista lenkų astronomo Mikolaj Kopernik (Mikalojaus Koperniko) knyga.
1999 — beveik šeši milijonai indų susijungė į 3 500 kilometrų ilgio „gyvą grandinę“, nusidriekusią iš Himalajų miesto Dardžilingo iki Bengalijos įlankos, šalies 52-ųjų nepriklausomybės metinių dieną prisiekdami palaikyti taiką ir harmoniją.
2000 — Rusijos povandeninis laivas „Kursk“ paskendo Barenco jūroje. Atominiame laive buvo 118 jūrininkų įgula, kuri rugpjūčio 22 dieną buvo paskelbta žuvusi.
2007 — Maskvoje, eidamas 95-uosius metus, mirė žymus Sovietų Sąjungos ir Rusijos kompozitorius Tichon Chrenikov (Tichonas Chrenikovas).
2012 — eidamas 85 metus mirė žinomas Rusijos mokslininkas ir švietėjas Sergej Kapica (Sergejus Kapica).
2024 — Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad „b raupų“ (angl. mpox) protrūkis Afrikoje tapo tarptautinio masto ekstremalia visuomenės sveikatos situacija.
Rugpjūčio 14-oji šou pasaulyje:
1945 — gimė aktorius, komikas Steve Martin (Styvas Martinas).
1959 — gimė NBA žvaigždė Earvin „Magic“ Johnson (Ervinas „Medžikas“ Džonsonas).
1960 — gimė anglų daininkė (sopranas) Sarah Brightman (Sara Braitman).
1966 — gimė afroamerikiečių kilmės aktorė Halle Berry (Heil Beri).
1985 — Michael Jackson (Maiklas Džeksonas) už 47,5 milijono dolerių įsigijo 251 grupės „The Beatles“ dainos, parašytos Johno Lennono (Džono Lenono) ir Paul McCartney (Polo Makartnio), autorines teises.
1989 — Bon Jovi (Bon Džovi) albumas „New Jersey“ tapo pirmuoju JAV albumu, legaliai išleistu Sovietų Sąjungoje. Rusijos kompanija „Melodija“ sumokėjo grupei pilnu sunkvežimiu medienos, nes rublių iš Rusijos išvežti nebuvo galima.
1995 — grupės „The Grateful Dead“ nariai susitikę nusprendė atšaukti savo rudens turą, pagerbdami savo lyderio Jerry Garcia (Džerio Garsijos) mirtį.
1999 — 765 tūkst. bilietų į grupės „Backstreet Boys“ koncertą Pietų Amerikoje buvo parduota per vieną dieną.
2006 — būdamas 57 metų mirė aktorius Bruno Kirby (Brunas Kerbis), geriausiai žinomas iš antrojo plano vaidmenų tokiuose filmuose kaip „Labas rytas, Vietname“ (Good Morning Vietnam) ir „Krikštatėvis II“ (The Godfather: Part II).
2010 — aktorė ir dainininkė Hilary Duff (Hilari Daf) per jaukią ceremoniją Kalifornijoje ištekėjo už ledo ritulio žvaigždės Mike Comrie (Maiko Komrio).
2011 — būdamas 79 metų amžiaus mirė legendinis Bolivudo aktorius Shammi Kapoor (Šamis Kapuras), kurio vaidybos ir šokio stilius smarkiai paveikė šiuolaikines indų kino žvaigždes.
Naujausi komentarai