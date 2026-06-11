Birželio 11-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Birželio 11-oji, ketvirtadienis, 24 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 4.43 val., leidžiasi 21.54 val. Dienos ilgumas 17.11 val.
Mėnulis (delčia) teka 2.12 val., leidžiasi 17.29 val.
Vardadieniai:
Aluona, Barnabas, Flora, Raminta, Tvirmantas
Datos:
Tarptautinė žaidimų diena
Lietuvos oreivių diena
Birželio 11-oji Lietuvos istorijoje:
1948 — popiežiaus Pijaus XII bulėje Šv. Kazimieras paskelbtas Lietuvos jaunimo globėju.
1982 — gimė lietuvių krepšininkas Tomas Delininkaitis.
2012 — mirė mokslininkė, socialinių mokslų daktarė, kalbininkė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Liuda Vincenta Kadžytė-Kuzavinienė. Gimė 1925 m.
2014 — mirė šokio kritikė docentė Vita Mozūraitė. Gimė 1960 m.
2022 — mirė lietuvių fizikas, akademikas, lazerių mokslo Lietuvoje kūrėjas Algis Petras Piskarskas. Gimė 1942 m.
Birželio 11-oji pasaulio istorijoje:
1742 — Austrijos imperatorė Maria Theresa (Marija Teresė) nusprendė sudaryti taiką su Prūsijos karaliumi Frederick II (Frederiku), užleisdama jam beveik visas Silezijos (Lenkijos srities) žemes.
1776 — gimė anglų dailininkas, peizažistas John Constable (Džonas Konsteblis). Mirė 1837 m.
1864 — Miunchene gimė garsus vokiečių kompozitorius Richard Strauss (Ričardas Štrausas). Mirė 1949 m.
1898 — Kinijos imperatorius Kuang-Hsu (Kuangas Siu) šalyje pradėjo „100 dienų“ reformas.
1910 — gimė prancūzų mokslininkas bei vandenyno tyrinėtojas Jacques-Yves Cousteau (Žakas Ivas Kusto).
1971 — sovietų lyderis Leonid Brežnev (Leonidas Brežnevas) paragino sustabdyti JAV ir SSRS ginklavimosi varžybas.
1981 — per žemės drebėjimą Irano pietvakariuose žuvo mažiausiai 1 500 žmonių.
1987 — Margaret Thatcher (Margaret Tečer) trečią kartą rinkimuose buvo išrinkta į Didžiosios Britanijos ministro pirmininko postą.
2008 — Planetos statuso 2006 metais netekęs Plutonas gavo „paguodos prizą“ — jis ir kitos į jį panašios nykštukinės planetos nuo šiol bus vadinamos plutoidais.
2008 — JAV erdvėlaivis „Discovery“ 11 val. 42 min. Grinvičo (14 val. 42 min. Lietuvos) laiku sėkmingai atsiskyrė nuo Tarptautinės kosmoso stoties.
Birželio 11-oji šou pasaulyje:
1949 — gimė grupės „ZZ Top“ būgnininkas Frank Beard (Frenkas Berdas).
1965 — „The Rolling Stones“ išleido albumą „Got Live If You Want It“.
1993 — įvyko biografinio filmo apie Tina Turner (Tiną Tener) „What's Love Got To Do With It“ premjera.
2008 — legendinio prancūzų dizainerio Yves Saint Laurent (Ivo Sen Lorano), kuris mirė prieš 10 dienų, artimiausi draugai išbarstė jo pelenus jo vilos Marakeše sode Maroke.
2012 — būdama 94 metų Los Andžele mirė Holivudo aktorė Ann Rutherford (En Raderford), labiausiai žinoma dėl vaidmens garsiajame filme „Vėjo nublokšti“ (Gone With The Wind).
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