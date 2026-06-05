Birželio 5-oji – Pasaulinė aplinkos apsaugos diena

Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja paskelbė 1972 metų gruodį. Data pasirinkta neatsitiktinai – 1972 m. birželio 5 d. Stokholme prasidėjo pirmoji Jungtinių Tautų konferencija, skirta pasaulinėms aplinkosaugos problemoms aptarti. Ši konferencija tapo svarbiu lūžio tašku tarptautinėje aplinkos apsaugos politikoje, o vėliau buvo įkurta ir Jungtinių Tautų aplinkos programa (UNEP).
Šios dienos tikslas – skatinti žmones ir organizacijas imtis konkrečių veiksmų aplinkai saugoti. Vis daugiau dėmesio skiriama klimato kaitos poveikiui, biologinės įvairovės nykimui, plastiko taršai ir tvariam vartojimui. Specialistai pabrėžia, kad net ir nedideli kasdieniai sprendimai gali prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo.
Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos proga įvairiose šalyse organizuojamos medžių sodinimo akcijos, talkos, dviračių žygiai, edukaciniai renginiai ir konferencijos. Lietuvoje taip pat vyksta aplinkos tvarkymo iniciatyvos, gamtos pažinimo veiklos bei renginiai, skatinantys gyventojus gyventi tvariau.
Birželio 5-oji primena, kad aplinkos apsauga nėra vien valdžios institucijų ar specialistų atsakomybė. Kiekvienas žmogus gali prisidėti prie gamtos išsaugojimo rūšiuodamas atliekas, taupydamas energiją, mažindamas vartojimą ir rinkdamasis aplinkai draugiškesnius sprendimus.
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