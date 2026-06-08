Birželio 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Birželio 8-oji, pirmadienis, 24 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 4.45 val., leidžiasi 21.51 val. Dienos ilgumas 17.06 val.
Mėnulis (delčia), teka 1.48 val., leidžiasi 13.08 val.
Vardadieniai:
Eigintė, Medardas, Merūnas, Vilius
Datos:
Pasaulinė vandenynų diena
Birželio 8-oji Lietuvos istorijoje:
1815 — gimė Jonas Juška, kalbininkas, tautosakininkas. Mirė 1886 m.
1921 — gimė skulptorius Antanas Mončys. Mirė 1993 m.
1936 — Balčių kaime (Raseinių rajone) gimė prozininkas, vertėjas, Vyriausybės meno ir Nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatas Juozas Aputis. Mirė 2010 m.
1993 — nutarta statyti naftos terminalą Būtingėje.
2021 — EŽTT paskelbė, kad Lietuva pažeidė kelis Europos Žmogaus teisių konvencijos straipsnius spręsdama dėl „Romuvos“ valstybinio pripažinimo, nes prašymą nagrinėjo neobjektyviai.
Birželio 8-oji pasaulio istorijoje:
632 — mirė islamo religijos ir musulmonų bendruomenės įkūrėjas Muhammad (Muhamedas).
1867 — gimė garsus amerikiečių architektas, vadinamas kūrybingiausiu genijumi, Frank Lloyd Wright (Frenkas Loidas Vraitas).
1869 — amerikietis Ives W. McGaffey (Yvas Makgafis) užpatentavo siurblio išradimą.
1929 — darbo ministrė Margaret Bondfield (Margareta Bondfyld) tapo pirmąja ministrų kabineto nare Didžiojoje Britanijoje.
1942 — II pasaulinio karo metais japonų povandeniniai laivai atakavo Sidnėjų (Australija).
1953 — JAV Aukščiausiasis teismas įpareigojo Kolumbijos apygardos restoranus aptarnauti juodaodžius.
1965 — JAV daliniams Vietname įsakyta pulti.
1968 — Londone (Anglija) areštuotas James Earl Ray (Džeimsas Erlas Rėjus), apkaltintas Martin Luther King (Martino Liuterio Kingo) nužudymu.
1969 — Ispanija uždarė sieną su Gibraltaru po to, kai Didžioji Britanija atsisakė perduoti koloniją Ispanijai.
1973 — po 34 metų Ispanijos diktatorius Francisco Franco (Fransiskas Frankas) pasidalino absoliučia valdžia, admirolą Louis Carrero Blanco (Luisą Karerą Blanką) paskyręs premjeru.
1990 — įvyko pirmieji per 44 metus laisvi rinkimai Čekoslovakijoje: prezidentu išrinktas Vaclavas Havelas.
1993 — savo bute Paryžiuje nušautas Rene Bousquet (Rene Buske), II pasaulinio karo metais vadovavęs nacių okupuotos Prancūzijos policijai.
2000 — Vladimiras Putinas Čečėnijoje įvedė tiesioginį valdymą iš Maskvos.
2005 — Londono aukcione už 546 tūkstančių svarų parduotas prieš 500 metų sudarytas žemėlapis, kuriame pirmą kartą buvo pavartotas žodis „Amerika“.
2012 — iš Baltijos jūros dugno iškelto 200 metų senumo šampano „Veuve Clicquot Ponsardin“ butelis aukcione Suomijoje parduotas už 15 tūkst. eurų.
2013 — Švedijos princesė Madeleine (Madeleinė) ištekėjo už JAV ir britų verslininko Chris O'Neill (Kriso O‘Nilo).
2023 — analitikai pranešė apie prasidėjusį Ukrainos kontrpuolimą kare su Rusija, ukrainiečiams sukaupus Vakarų atsiųstos ginkluotės. Vis dėlto didesnio proveržio kontrpuolimas nenulėmė, o Kyjivo sąjungininkų parama pamažu ėmė strigti.
Birželio 8-oji šou pasaulyje:
1953 — gimė dainininkė Bonnie Tyler (Boni Tailer).
1962 — gimė „Duran Duran“ klavišininkas Nick Rhodes (Nikas Rodesas).
1967 — gimė škotų grupės „Wet Wet Wet“ narys Neil Mitchell (Neilas Mičelas).
1984 — į JAV aktorių gildiją priimtas Disnėjaus personažas ančiukas Donaldas.
1991 — Bruce Springsteen (Briusas Springstinas) susituokė su Patti Scialfa (Pati Skialfa).
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