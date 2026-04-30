Buvęs ministras prabilo apie kyšį: proto užtemimas

Ilgametis konservatorius K. Starkevičius iš Seimo pasitraukė netrukus po to, kai vasarį jo kabinete ir namuose buvo atliktos kratos.
Tuo metu jis savo feisbuko paskyroje rašė, kad viduje yra visiškai ramus, nes žino savo veiksmus ir pasitiki teisine valstybe. Vis dėlto dabar politikas dėl kyšio prisipažino.
„Tai buvo didžiausia mano gyvenimo klaida, proto užtemimas“, – „15min“ sakė buvęs žemės ūkio ministras.
„Jei žmogus kažką padarė ir prisipažino, tai lengvina jo atsakomybę. Labiau šokiruoja pats faktas, kad taip atsitiko, kad paėmė“, – teigė I. Šimonytė.
Remiantis „15min“ informacija, buvęs I. Šimonytės žemės ūkio ministras paėmė iki 20 tūkst. eurų. Tai įvyko pernai spalį. Pranešta, kad K. Starkevičius šiuos pinigus tyrėjams atnešė pats. Per kratas pareigūnai jų nerado, nes kyšis galėjo būti ne kabinete, o Seimo bendrabutyje.
„Aišku, kad šokas – šio ryto naujiena. Jis pats geriausiai žino, kokia ten situacija, kokius veiksmus darė ir ko nedarė“, – komentavo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Informuota, kad kyšį konservatoriui galimai perdavė su buvusiu Valstybinės augalininkystės tarnybos vadovu Jurijumi Kornijenko siejamas verslininkas Danielis Krinickis.
Pastarasis sėdi kaltinamųjų suole Šiaulių korupcijos byloje, kurioje kaltinimai pateikti ir miesto merui Artūrui Visockui.
„Jau pasakė, kad nebus jokių komentarų, tai gerbkite ir save, ir kitus. Viskas. Nebetrukdykite posėdžiui“, – piktinosi D. Krinickio advokatas Mindaugas Dūda.
„15min“ žiniomis, K. Starkevičius tyrėjams aiškino, kad imti kyšio nenorėjo – esą net bandė jį D. Krinickiui grąžinti. Be to, neatmetama, kad, prisipažindamas, K. Starkevičius galėjo siekti švelnesnės bausmės.
„Kažkokios konkrečios informacijos, pastabų, nuogąstavimų ar dėl tos institucijos, ar dėl K. Starkevičiaus, skiriant jį į pareigas 2024 m. liepos mėnesį, tikrai neturėjau“, – neslėpė I. Šimonytė.
Tiesa, K. Starkevičius J. Kornijenko į Valstybinės augalininkystės tarnybos vadovus ir paskyrė. Praeitų metų balandį per Kaimo reikalų komiteto posėdį dalyvavo ir J. Kornijenko. Ten K. Starkevičius jam iškėlė klausimą, kodėl tarnyba neužkerta kelio gėlių reeksportui į Rusiją.
„Ar tai buvo noras atskleisti kažkokią neskaidrią sistemą, schemą, ar tiesiog buvo užuominos kyšiui kažkokiam? Reikia žiūrėti kritiškai“, – sakė „15min“ apžvalgininkas Tadas Ignatavičius.
Teigiama, kad kyšis galimai buvo perduotas po pusmečio.
„Pats K. Starkevičius kalba apie tai, kad, davus pinigus, jis buvo įtrauktas į tinklą, užtildytas arba išjungtas“, – tvirtino T. Ignatavičius.
„Ar galima, pavyzdžiui, šiuo atveju pasakyti, kad byla kažkaip susijusi su Tėvynės sąjunga kaip partija? Aš neturiu jokio pagrindo taip sakyti“, – aiškino I. Šimonytė.
Be to, dėl situacijos žurnalistams pasisakė ir dabartinė premjerė.
„Tai yra didžiulis smūgis politinėje arenoje, ką čia jau besakyti, reputacinis smūgis“, – teigė Inga Ruginienė.
