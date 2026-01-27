Buvusiam kariuomenės vadui Valdui Tutkui atimta teisė dėvėti kario uniformą iškilmingomis progomis

Kaip teigiama krašto apsaugos ministro Roberto Kauno atsakyme europarlamentarui Dainiui Žalimui, tokia tarnybinė nuobauda skirta Krašto apsaugos generaliniam inspektoriui atlikus patikrinimą.
„Dimisijos generolui leitenantui Valdui Tutkui buvo paskirtos drausminės nuobaudos teisės dėvėti kario uniformą iškilmingomis progomis atėmimas už Lietuvos kariuomenės drausmės statuto 69 straipsnyje (Kario vardo pažeminimas arba krašto apsaugos sistemos institucijų diskreditavimas“) ir 95 straipsnyje („Uniformos dėvėjimo taisyklių pažeidimas“) numatytų drausmės pažeidimų padarymą“, – rašoma ministro atsakyme.
Klausimą dėl V. Tutkaus uniformos vieni pirmųjų iškėlė gynybos ekspertas Arūnas Kumpis ir Seimo opozicijos atstovas konservatorius, buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius. Į Krašto apsaugos ministeriją (KAM) taip pat kreipėsi ir D. Žalimas.
Kaip pernai gruodį skelbė portalas „15min“, europarlamentaro ir ministerijos dėmesio sulaukė buvusio kariuomenės vado apsilankymas Vienoje lapkričio viduryje Europos, JAV radikalios dešinės politinių judėjimų atstovų susitikime.
Vienoje iš paties V. Tutkaus pasidalintų nuotraukų buvo matyti, kaip šis spaudžia ranką prieštaringai vertinamam Lenkijos politikui, europarlamentarui Grzegorzui Braunui (Gžegožui Braunui), dalyvavusiam ir prezidento rinkimuose.
Minėtame renginyje V. Tutkus dėvėjo karinę uniforma. Portalas skelbė, jog kraštutinių dešiniųjų partijos „Konfederacija“ vadovas G. Braunas laikosi prorusiškų ir antiukrainietiškų pažiūrų, garsėja antisemitiniais, prieš LGBTIQ+ bendruomenę nukreiptais pareiškimais, yra kalbėjęs, jog Lenkiją neva siekiama paversti žydų valstybe, ragino kriminalizuoti homoseksualumą.
