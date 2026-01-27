 Dėl gausaus snygio kai kur dirba sustiprintos pajėgos

Dėl gausaus snygio kai kur dirba sustiprintos pajėgos

2026-01-27 11:51
ELTOS inf.

Prasidėjus gausiam snygiui, Panevėžio rajono keliuose nuo ankstyvo ryto dirba sustiprintos sniego valymo pajėgos, pranešė vietos savivaldybė.

Dėl gausaus snygio kai kur dirba sustiprintos pajėgos
Dėl gausaus snygio kai kur dirba sustiprintos pajėgos / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Toliušis tvirtina, kad eismas visose rajono seniūnijose yra užtikrintas.

„Pagal turimą informaciją, visi rajono moksleiviai saugiai pasiekė ugdymo įstaigas. Šiuo metu iš Panevėžio rajono gyventojų nusiskundimų dėl kelių būklės irgi negauta. Keliai valomi ir barstomi, pagrindinės eismo arterijos yra pravažiuojamos. Nors vietomis gali būti pustymų, situacija valdoma“, – pranešime teigė E. Toliušis.

Pavojingiausi kelių ruožai barstomi smėlio ir druskos mišiniu, o seniūnijose rūpinamasi pėsčiųjų takų bei viešojo transporto stotelių nuvalymu ir pabarstymu. Šiuo metu rajono keliuose dirba 30 greiderių ir sniego valymo mašinų.

Savivaldybės duomenimis, per naktį šiame rajone iškrito apie 10–15 centimetrų sniego.

Šiame straipsnyje:
eismo sąlygos
sniegas
gausus sniegas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų