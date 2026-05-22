Dėl krizinių situacijų – ministrės raginimas

Taip ji kalbėjo po Nacionalinės švietimo agentūros organizuoto nuotolinio pasitarimo su savivaldybių švietimo skyrių ir ugdymo įstaigų vadovais, penktadienį pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).
Jos teigimu, susitikime dar kartą aptarta, kaip ugdymo įstaigos turėtų elgtis krizinių situacijų ir gyventojų perspėjimo signalų metu. Jis suorganizuotas po to, kai šią savaitę du kartus dalyje šalies teritorijos skelbtas oro pavojus dėl dronų grėsmės.
„Šios savaitės įvykiai – pamoka, į kurią privalome reaguoti. Mes, mokytojai, tikrai žinome, kad kartojimas yra geriausias būdas mokytis. Todėl skirkime laiko peržiūrėti ir pasitikrinti algoritmus, supažindinti su jais visą savo bendruomenę – mokytojus, mokyklos darbuotojus, tėvus, atitinkamai pagal amžių – ir vaikus“, – pranešime cituojama R. Popovienė.
„Mokyklose gali kilti pačių įvairiausių ekstremalių situacijų – oro pavojai, gaisro, teroristiniai, smurto atvejai. Būkime pasiruošę, tada būsime saugūs. Žinodami, kaip elgtis pavojaus atveju, ištikus jam reaguosime greičiau, jausimės ramiau. Taip pat kiekviena ugdymo įstaiga turi rasti bendruomenei priimtiniausią tėvų informavimo būdą“, – teigė ji.
Pasak ŠMSM, už ugdymo įstaigų pasirengimo ekstremalioms situacijoms organizavimą, koordinavimą ir kontrolę yra atsakingos jų steigėjos – savivaldybės.
Savivaldybės privalo užtikrinti, kad jų teritorijoje veikiančios ugdymo įstaigos turėtų parengtus ir galiojančius ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, būtų sudarytos sąlygos šiems planams įgyvendinti, įskaitant priedangas ar kitas saugias vietas, krizinių situacijų metu gyventojai ir įstaigos gautų aiškią ir savalaikę informaciją bei metodinę pagalbą.
Ministerijos teigimu, susitikime mokyklų ir savivaldybių atstovai pasidalijo savo patirtimis ir aktualiais klausimais, sutarta, kad, suderinus su kitomis institucijomis, į likusius klausimus artimiausiu metu bus pateikti atsakymai.
„Į šią savaitę paskelbtus oro pavojus didelė dalis mokyklų reagavo tinkamai ir atsakingai. Vis dėlto fiksuoti ir atvejai, kurie neturi pasikartoti, tarp jų – ugdymo įstaigos darbuotojai prašė tėvų atvykti pasiimti vaikų arba dalis tėvų to ėmėsi savarankiškai, ne visi ugdymo įstaigų vadovai organizavo įstaigos veiksmus pagal savo ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir rekomenduojamą tvarką“, – skelbia ministerija.
ŠMSM trečiadienį savivaldybėms išsiuntė ministerijos raštą su pakartotine informacija, jame ugdymo įstaigoms rekomenduojama peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, ypatingą dėmesį skiriant gyventojų perspėjimo signalų dėl oro pavojaus atvejams.
Taip pat užtikrinti, kad visi įstaigos darbuotojai būtų supažindinti su įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planu ir jame nustatytomis procedūromis.
Be to, siūloma supažindinti įstaigos darbuotojus su atsakingų institucijų parengtomis rekomendacijomis, kaip elgtis įvairių situacijų metu, vykdyti civilinės saugos mokymus ir pratybas.
Kaip rašė BNS, Utenos apskrityje ketvirtadienį buvo paskelbtas oro pavojus, tai padaryta kariuomenės radarams fiksavus du įtariamus dronus.
Dalyje šalies teritorijos oro pavojus skelbtas ir trečiadienį, tuo metu sekmadienį Utenos rajone nukrito galimai ukrainietiškas dronas su sprogmenimis.
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