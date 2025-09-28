Dėl teisminio ginčo iki kitų metų vasaros pratęstas Seimo Kovo 11-osios Akto salės remontas

„Kaip informavo kancleris, darbai vyksta ir apšvietimas gerėja, bet dėl teisminių ginčų terminai yra užsitęsę ir todėl mes dalį darbų siūlome atlikti kitų metų vasarą tarp posėdžių esančio tarpo metu“, – šią savaitę vykusios Seimo valdybos metu kalbėjo parlamento pirmininkas Juozas Olekas.
Dėl teisminių ginčų terminai yra užsitęsę.
Seimo kanceliarija BNS teigė, kad teisminiai ginčai vyko su vienu iš konkurse salės apšvietimo sistemai įrengti dalyvavusių rangovų. Teigiama, kad šis pasiūlyme nurodė specialistus, neatitinkančius pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų.
Anot parlamento kanceliarijos, teismas pripažino šį pasiūlymą neatitikus kvalifikacijos reikalavimų, tokią nuomonę byloje pateikė ir Viešųjų pirkimų tarnyba, todėl ieškinys atmestas kaip nepagrįstas.
„Pirmosios instancijos teismo sprendimas įsiteisėjo, ieškovas apeliacine tvarka jo neskundė. Yra parengtas pirkimo sutarties projektas, kuris yra derinimo stadijoje“, – dabartinę situaciją BNS nurodė kanceliarija.
Pasak parlamento kanclerio Algirdo Stončaičio, pirmasis statybų etapas turėtų baigtis iki šių metų Kalėdų, o antrasis prasidėtų kitų metų birželio 15-ąją, todėl salė bus atvira iškilmingiems posėdžiams Sausio 13-ąją bei Kovo 11-ąją.
Kaip rašė BNS, Kovo 11-osios Akto salė pradėta remontuoti birželį, beveik 1,3 mln. eurų vertės darbus tikėtasi baigti iki šių metų pabaigos.
Be planų modernizuoti salės apšvietimą, taip pat keičiama kiliminė danga, restauruojami parterio stalai, atnaujinamos prie jų esančių kėdžių dangos, valomos sienos, atliktas stoglangių remontas, naujomis keičiamos vaizdo sienos.
Kovo 11-osios Akto salėje šiemet jau vyko uždaras Seimo posėdis, ten taip pat rengiami iškilmingi posėdžiai.
