Dešimtokams prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

Lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas ketvirtadienį vyks pirmasis, gegužės 13 dieną – matematikos, o gegužės 19 dieną – tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros.
Visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu elektroninėje testavimo sistemoje.
Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP sudarys trys dalys: teksto supratimas, kalbos vartojimas ir teksto kūrimas, jų trukmė – 180 min., tuo metu matematikos PUPP sudarys 30–35 uždaviniai, šioms užduotims atlikti skirta 150 min.
PUPP užduotys rengiamos remiantis tik 9–10 klasių ugdymo turiniu, atsižvelgiant į tai, koks turinys yra išeitas iki patikrinimo datos.
Per PUPP nepasiekę slenkstinio lygio, mokiniai galės dalyvauti pakartotinėje PUPP sesijoje birželį.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pagal pedagoginių psichologinių tarnybų individualias rekomendacijas pasiekimų patikrinimų vykdymas pritaikytas pratęsiant patikrinimui skirtą laiką. Be to, šiems mokiniams dalis lietuvių kalbos ir literatūros PUPP užduočių bus pritaikyta suteikiant galimybę naudotis teksto įgarsinimo funkcija. Jiems turi būti skirtos ausinės, kuriomis turi pasirūpinti mokykla.
PUPP yra privalomas visiems dešimtų klasių mokiniams, tačiau rezultatai neturi įtakos perkėlimui į aukštesnę klasę.
Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, PUPP šiais metais dalyvaus beveik 30 tūkst. dešimtokų.
