Dovilė Juodkaitė išrinkta į JT Asmenų su negalia komitetą

D. Juodkaitė komiteto nare 2027–2030 metų kadencijai buvo išrinkta šią savaitę vykusios JT Asmenų su negalia teisių konvencijos šalių 19-osios konferencijos metu, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Pasak ministerijos, svarbiausi D. Juodkaitės prioritetai – moterų su negalia, ypač motinų, įgalinimas, saugumo ir teisių užtikrinimas ekstremalių situacijų bei krizių metu ir teisės į teisingumą prieinamumo stiprinimas asmenims su negalia.
Rinkimuose į devynias laisvas vietas komitete varžėsi 15 valstybių nominuotų kandidatų iš skirtingų regionų.
D. Juodkaitės kandidatūrą Lietuva pradėjo nuosekliai kelti nuo praėjusių metų, ją oficialiai pristatydama tarptautinei bendruomenei JT būstinėje Niujorke, vykstant 18-ajai Konvencijos šalių konferencijos sesijai.
Kampanijos metu susitikta su daugiau nei 90 šalių atstovais.
D. Juodkaitė yra teisininkė ir tarptautiniu mastu pripažinta žmogaus teisių gynėja, daugiau kaip 20 metų dirbanti negalios ir lygių galimybių srityje.
Ministerijos teigimu, ji yra sukaupusi didelę patirtį tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu lygmeniu, vadovavo Lietuvos negalios organizacijų forumui, aktyviai dalyvauja tarptautinėse žmogaus teisių iniciatyvose bei prisideda prie JT Asmenų su negalia teisių konvencijos įgyvendinimo.
JT Asmenų su negalia teisių komitetas yra 18 nepriklausomų ekspertų institucija, prižiūrinti JT asmenų su negalia teisių konvencijos įgyvendinimą ir teikianti rekomendacijas valstybėms narėms.
Komiteto narius slaptu balsavimu renka 193 konvenciją ratifikavusios šalys, atsižvelgdamos į kandidatų patirtį, geografinio balanso ir lyčių lygybės kriterijus.
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