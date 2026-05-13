Finansų ministerija nepritaria 5 proc. PVM lengvatai moterų higienos priemonėms

Ministerija sako pritarianti siekiui mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama – biudžetas netektų pajamų, o sumažinus PVM šių priemonių kaina nesumažėtų.
„Atsižvelgiant į fiskalinės drausmės ir grynųjų išlaidų augimo ribos reikalavimus bei į tai, kad dėl susiklosčiusių geopolitinių aplinkybių prioritetai skiriami krašto gynybai stiprinti, gynybos reikmėms finansuoti, biudžeto pajamų mažinimas šiuo metu ribotų prioritetinių funkcijų finansavimo galimybes“, – sakoma ministerijos išvadoje.
Ministerija taip pat abejoja, ar mažesnis PVM sumažins prekių ir paslaugų kainą galutiniams vartotojams.
„Praktika rodo, kad prekės ir paslaugos, kurioms taikomas PVM tarifas sumažinamas, iš esmės nepinga, todėl siūloma PVM lengvata neturėtų reikšmingos įtakos kainai, kurią sumoka galutiniai vartotojai“, – teigia ministerija.
Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas, pradėjęs svarstyti demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narės Agnės Jakavičiutės-Miliauskienės inicijuotas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas dėl tarifo mažinimo.
Jeigu pataisos būtų priimtos, ministerijos skaičiavimais, biudžetas negautų 6 mln. eurų pajamų, o A. Jakavičiutės-Miliauskienės teigimu, kiekviena moteris per metus sutaupytų apie dešimt eurų.
BNS anksčiau rašė, kad socialinių darbuotojų ir skurdą nagrinėjančių specialistų nuomone, sumažintas PVM naudos neatneš. Visgi jie pripažino, kad menstruacinio skurdo požymių Lietuvoje yra.
