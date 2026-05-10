Gegužės 10-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Gegužės 10-oji, sekmadienis, 19 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 5.25 val., leidžiasi 21.07 val. Dienos ilgumas 15.42 val.
Mėnulis (delčia) teka 3.23 val., leidžiasi 12.42 val.
Vardadieniai:
Antoninas, Bertoldas, Gordijonas, Kernius, Putinas, Viktorina
Gegužės 10-oji Lietuvos istorijoje:
1861 — viešai naudoti buvo pradėtas Kauno-Virbalio geležinkelio ruožas – pirmasis geležinkelis Lietuvoje.
1897 — gimė Pranas Hiksa, lietuvių lakūnas, autolenktynininkas. Mirė 1966 m.
1929 — gimė kunigas, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis Juozas Zdebskis. Kartu su kitais įkūrė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą. 1986 m. neaiškiomis aplinkybėmis žuvo per eismo įvykį.
1946 — gimė gamtosaugininkė ir antropologė, žymiausia orangutanų tyrinėtoja Birutė Marija Galdikas.
1948 — gimė popdainininkė Janina Miščiukaitė. Mirė 2008 m.
1992 — Lietuvos Trispalvė suplevėsavo aukščiausioje pasaulio viršukalnėje Evereste. Į 8848 metrų aukštį ją iškėlė keliautojas ir alpinistas Vladas Vitkauskas.
2002 — Vilniuje buvo pradėti Valdovų rūmų atkūrimo statybos darbai.
2003 — prasidėjo dvi dienas vykęs referendumas dėl narystės Europos Sąjungoje. Balsuoti atėjo 63,3 proc. rinkėjų, iš jų 91 proc. balsavo „už“.
2006 — mirė filosofas ir politikas Rolandas Pavilionis. Gimė 1944 m.
2019 — mirė humoristas, laidos „Dviračio žinios“ vedėjas Vytautas Šerėnas. Gimė 1959 m.
2022 — Seimas vienbalsiai rusų veiksmus Ukrainoje pripažino genocidu, Rusiją – teroristine valstybe.
Gegužės 10-oji pasaulio istorijoje:
1794 — Elizabeth (Elizabetai), karaliaus Louis (Luiso) XVI seseriai, buvo nukirsta galva.
1857 — Indijoje prasidėjo sukilimas prieš britų valdžią.
1940 — atsistatydino Didžiosios Britanijos premjeras Neville Chamberlain (Nevilis Čemberlenas); Winston Churchill (Vinstonas Čerčilis) pradėjo formuoti naują vyriausybę.
1940 — Vokietija užėmė Olandiją, Liuksemburgą ir Belgiją.
1941 — Anglijos Bendruomenių rūmai buvo sugriauti per vokiečių oro antskrydį.
1957 — SSRS kreipėsi į JAV ir Britaniją, ragindama sustabdyti branduolinius bandymus.
1991 — JTO taikdariai Irako-Kuveito sieną formaliai paskelbė demilitarizuota zona.
1994 — Nelson Mandela (Nelsonas Mandela) inauguruotas PAR prezidentu.
1997 — 7,1 balo pagal Richterio skalę žemės drebėjimo Irane aukomis tapo mažiausiai 2 400 gyventojų.
1999 — ES oficialiai patvirtino naujas sankcijas Jugoslavijai, tarp jų draudimą įsileisti į ES šalis prezidentą Slobodaną Miloševičių, jo šeimos narius ir dar maždaug 300 serbų pareigūnų.
2011 — JAV avangardinio meno kūrėjo Andy Warhol (Endžio Vorholo) drobė „Šešiolika Džekių“ (Sixteen Jackies), vaizduojanti nužudyto Jungtinių Valstijų prezidento John F. Kennedy (Džono F. Kenedžio) žmoną Jacqueline (Žaklin), „Sotheby's“ aukcione Niujorke buvo parduota už 20,4 mln. dolerių.
2013 — praėjus 17 parų po pastato griūties Bangladešo fabriko griuvėsiuose rasta gyva moteris.
Gegužės 10-oji šou pasaulyje:
1957 — gimė britų pankroko grupės „Sex Pistols“ narys Sid Vicious (Sidas Višas).
1960 — gimė airių grupės „U2“ lyderis Bono – Paul Hewson (Polas Hjusonas).
1965 — gimė amerikiečių grupės „Nirvana“ bosistas Krist Novoselic (Kristas Novoselikas).
1968 — Jim Morrison (Džimas Morisonas) iš grupės „Doors“ Čikagoje koncerto metu sukėlė riaušes.
1969 — grupė „The Turtles and the Temptations“ grojo Baltuosiuose rūmuose Tricia Nixon (Trišos Nikson) kvietimu. Mark Volman (Markas Volmenas) penkis kartus krito nuo scenos.
1974 — Eric Clapton (Erikas Kleptonas) įrašė hitą „I Shot the Sheriff“.
1975 — Stevie Wonder (Styvas Vonderis) ir jo orkestras „Wonderlove“ grojo 125 tūkst. žmonių miniai prie „Vašingtono“ monumento. Koncertas buvo skirtas „Žmonių gerumo dienai“ paminėti.
Naujausi komentarai