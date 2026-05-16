Gegužės 16-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.13 val., leidžiasi 21.18 val. Dienos ilgumas 16.05 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 4.22 val., leidžiasi 21.46 val.
Vardadieniai:
Andrius, Andriejus, Bitė, Dobilas, Melita, Ubaldas, Vaidmantas
Datos:
Tarptautinė jūros kiaulės (delfino) diena
Pasaulinė taikaus gyvenimo kartu diena
Tarptautinė šviesos diena
Gatvės muzikos diena
Gegužės 16-oji Lietuvos istorijoje:
1886 – gimė Stasys Šalkauskis, lietuvių filosofas neotomistas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos steigimo iniciatorius, pedagogas, VDU rektorius (1939 m.). Mirė 1941 m.
1902 – gimė publicistas, dramaturgas Vincas Uždavinys. Mirė 1983 m.
1922 – gimė rašytojas Jonas Avyžius. Mirė 1999 m.
1956 – gimė kompozitorius, kultūros veikėjas Faustas Latėnas. Mirė 2020 m.
2014 – Perte, Australijoje, mirė iš Lietuvos kilusi dizainerė Ruth Tarvydas. Gimė 1947 m.
Gegužės 16-oji pasaulio istorijoje:
1770 – Marie Antoinette (Marija Antuanetė) ištekėjo už Prancūzijos karaliaus Liudviko XVI.
1920 – Prancūzijos didvyrę Jeanne d'Arc (Žaną d’Ark), dar vadinamą Orleano mergele,Popiežius Benediktas XV-asis paskelbė šventąja. Ji tapo Prancūzijos liaudies vienybės ir kovos už nepriklausomybę simboliu.
1932 – Tokijuje nužudytas Japonijos premjeras Tsuyoshi Inukai (Cujošis Inukajis).
1943 – SS generolas Jurgenas Stroopas nurodė sudeginti Varšuvos getą, taip užgniauždamas mėnesį trukusį pasipriešinimą. Žuvo 13 tūkst. žydų, kurių maždaug pusė sudegė gyvi arba užduso.
1963 – nutrauktos Indijos ir Pakistano taikos derybos dėl Kašmyro provincijos.
1991 – pirmoji Prancūzijos istorijoje moteris – Editha Cresson (Edita Kreson) – pradėjo eiti šalies premjero pareigas.
1994 – išimties atveju Didžiojoje Britanijoje policininkams leista viešai nešioti ginklą.
1995 – Japonijos policija areštavo kulto lyderį Shoko Asahara (Šoką Asaharą), įtariamą prisidėjus prie nuodingų dujų paskleidimo Tokijo metro.
1997 – JAV finansininkas ir mecenatas George Soros (Džordžas Sorošas) nuraukė 21 medicinos, ekologijos, meno ir ekonomikos programų finansavimą Baltarusijoje, kai šioje šalyje buvo areštuotos jo fondo skyriaus sąskaitos.
2001 – Kanų kino festivalyje pirmą kartą parodytas Davido Lyncho (Deivido Linčo) filmas „Malholando kelias“ (Mulholland Drive).
2010 – JAV erdvėlaivis „Atlantis“ paskutinį kartą prisišvartavo prie Tarptautinės kosminės stoties (TKS), baigdamas savo misiją po 25 metus trukusio eksploatavimo. Prisišvartavimas įvyko maždaug 350 kilometrų aukštyje virš Ramiojo vandenyno pietinės dalies.
2022 – Ukraina paskelbė pabaigusi karinę misiją Mariupolyje, kurios metu buvo evakuojamos paskutinės pajėgos iš didžiulio metalurgijos įmonės „Azovstal“ komplekso – Ukrainos pasipriešinimo Rusijos invazijai simbolio.
2025 – Stambule įvyko pirmosios Ukrainos ir Rusijos derybos per trejus metus: sutarta apsikeisti po 1 tūkst. karo belaisvių, tačiau ne dėl paliaubų, ir aptartas galimas prezidentų susitikimas.
Gegužės 16-oji šou pasaulyje:
1947 – gimė grupės „Nazareth“ narys Darrel Sweet (Darelas Svytas).
1951 – Prancūzijoje gimė žymus madų dizaineris Christian Lacroix (Kristianas Lakrua).
1953 – gimė airių kilmės aktorius ir prodiuseris Pierce Brosnan (Pirsas Brosnanas), žinomas kaip James Bond (Džeimso Bondo) vaidmens atlikėjas.
1966 – gimė JAV dainininkė Janet Jackson (Dženet Džekson).
1966 – išleistas grupės „Beach Boys“ albumas „Pet Sounds“.
1981 – Kim Carnes (Kim Karnes) hitas „Bette Davis Eyes“ devynioms savaitėms įsitvirtina pirmojoje topų pozicijoje.
1984 – pasirodė atlikėjo Prince'o Rogerso Nelsono (Princo Rodžerso Nelsono) singlas „When Doves Cry“, tapęs „Billboard“ metų daina.
2010 – būdamas 67 metų mirė legendinis sunkiojo metalo vokalistas Ronnie James Dio (Ronis Džeimsas Dijas), dainavęs grupėse „Black Sabbath“, „Rainbow“ ir „Dio“.
2014 – roko grupė „Coldplay“ išleido šeštąjį albumą „Ghost Stories“.
2014 – kanadiečių dainininkė Celine Dion (Selin Dion) išleido albumą „Céline... une seule fois / Live 2013“.
