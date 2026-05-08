Gegužės 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Gegužės 8-oji, penktadienis, 19 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 5.28 val., leidžiasi 21.03 val. Dienos ilgumas 15.35 val.
Mėnulis (delčia) teka 2.55 val., leidžiasi 9.59 val.
Vardadieniai:
Audrė, Džiugas, Mykolas, Stanislovas, Stasys, Viktoras, Vitalis
Datos:
Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus diena
Šv. Stanislovas, Cibulinis
Lietuvos muitinės įkūrimo diena
Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena
Buhalterių diena
Gegužės 8-oji Lietuvos istorijoje:
1554 — mirė Lietuvos didžioji kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė Barbora Radvilaitė. Gimė apie 1520 m.
1914 — Vilniuje gimė prancūzų rašytojas Romain Gary (Romenas Gari). Mirė 1980 m.
1924 — Paryžiuje pasirašius Klaipėdos konvenciją, Klaipėdos kraštas autonominiais pagrindais atiteko Lietuvai.
1990 — vėl pradėtas leisti laikraštis „Lietuvos aidas“, kurį 1917 metais įkūrė ir oficialiu redaktoriumi buvo Antanas Smetona. Atgimusio leidinio redaktoriumi Aukščiausios Tarybos Prezidiumo sprendimu buvo paskirtas Saulius Stoma.
2008 — Seimas ratifikavo Lisabonos sutartį, kitaip vadinamą Europos Sąjungos reformų sutartimi.
2014 — priimta įstatymo pataisa, nuo 2015-ųjų LRT eteryje uždraudusi komercinę reklamą ir nustačiusi LRT finansavimo iš valstybės biudžeto apskaičiavimo modelį.
2023 — Valstybės gynimo taryba pritarė siūlymui Lietuvos kariuomenėje kurti diviziją.
Gegužės 8-oji pasaulio istorijoje:
1828 — gimė šveicaras Henri Dunant (Anri Diunanas) — Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus organizacijos įkūrėjas bei Nobelio taikos premijos (1901 m.) laureatas.
1847 — Robert Thompson (Robertas Tompsonas) užpatentavo guminę padangą.
1852 — Londono sutartimi, kurią pasirašė Didžioji Britanija, Rusija, Prūsija, Austrija, Švedija ir Prancūzija, buvo garantuotas Danijos vientisumas.
1886 — Atlantoje (JAV) pradėta prekiauti daktaro John S. Pemberton (Džono S. Pembertono) išradimu – gaivinančiu gėrimu „Coca Cola“ .
1902 — Martinikos saloje išsiveržus ugnikalniui, žuvo 30 tūkst. gyventojų.
1921 — Švedijoje panaikinta mirties bausmė.
1945 — Antihitlerinės koalicijos pergalės diena. Europoje oficialiai baigėsi II-asis pasaulinis karas.
1988 — Prancūzijos prezidentu buvo dar kartą išrinktas Francois Mitterrand (Fransua Miteranas).
2012 — tapybos meistro Mark Rothko (Marko Rotko) saulėlydžio spalvų paveikslas tapo brangiausiu šiuolaikinio meno kūriniu, kuris buvo parduotas už 86,9 mln. dolerių itin pelningame „Christie's“ aukcione Niujorke.
2025 — amerikiečių kardinolas Robertas Francis Prevostas išrinktas 267-uoju popiežiumi ir pasivadino Leonu XIV. Jis tapo pirmuoju popiežiumi iš JAV.
Gegužės 8-oji šou pasaulyje:
1970 — išleistas „The Beatles“ albumas „Let it Be“.
1975 — Madride gimė ispanų dainininkas Enrique Iglesias (Enrikė Iglesijas).
1979 — grupė „The Cure“ išleido debiutinį albumą „Three Imaginary Boys“.
1998 — „Smashing Pumpkins“ padavė į teismą radijo sindikatą „Westwood One“. Grupės nariai apkaltino kompaniją žodinio susitarimo nevykdymu, kuomet ji davė leidimą transliuoti 1991 m. grupės narių interviu.
Naujausi komentarai