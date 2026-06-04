Generalinis komisaras: 1,5 tūkst. eurų startinis pareigūno atlyginimas neatrodo viliojantis

„Prieš pusantrų metų pradėdamas savo kadenciją, užsiminiau, kad pradedančio policijos pareigūno, kuris ateina į tarnybą, mano manymu, pirmasis atlyginimas turėtų sudaryti bent 1,5 tūkst. eurų į rankas. Šiandien mes galime pasiūlyti 1 tūkst. eurų. Dar galbūt per naktines valandas, per šventines dienas pareigūnas dar gali užsidirbti papildomai kelis šimtus eurų“, – ketvirtadienį LRT televizijai sakė A. Paulauskas.
„Tai šiandien, jau praėjus pusantrų metų, pradedu abejoti pats savo žodžiais, nes matome, kokia infliacija yra šiuo metu, ir jau 1,5 tūkst. eurų startinis atlyginimas nebeatrodo toks didelis ir viliojantis. Matome, kad laikmetis labai mus varo į priekį, ir šitoje vietoje užvilkintas finansavimas kiekvienais metais kaip sniego gniūžtė auga. Praeitais metais prašėme papildomų 88 mln. eurų, šiais metais tai yra beveik 170 mln. eurų. Ta skola auga, nes pas mus atsiveria tam tikros sisteminės problemos“, – pažymėjo jis.
Kaip skelbta gegužės pabaigoje A. Paulauskas teigė, jog policija prašys iš valstybės biudžeto pareigūnams papildomai skirti 168 mln. eurų.
Anot jo, įvertintus kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse policijai nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) skiriamą finansavimą matyti, kad Lietuvoje ši institucija finansuojama prasčiausiai Bendrijoje.
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