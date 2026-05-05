Ginčo pabaiga: saugomoje teritorijoje pastatytas vagonėlis turės būti pašalintas

Šią nutartį LVAT priėmė balandžio 22 d.
Kaip teigiama teismo pranešime spaudai, byloje nustatyta, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas Klaipėdos rajone visa apimtimi patenka į Šaipių kraštovaizdžio draustinį (saugoma teritorija). AAD pareigūnai, atlikę patikrinimą, nustatė, kad šiame sklype yra laikomas vagonėlis, ir nurodė jį pašalinti kaip neatitinkantį įstatymo reikalavimų.
Pareiškėjas su tokiu sprendimu nesutiko, teigdamas, kad vagonėlis naudojamas bityno veiklai – kaip pagalbinė patalpa, todėl esą jam, kaip kilnojamajai bitidei, turėtų būti taikoma išimtis.
LVAT teisėjų kolegija akcentavo, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką saugomose teritorijose galioja griežtas veiklos reglamentavimas, grindžiamas aplinkos apsaugos, atsargumo ir prevencijos principais, kuriais siekiama, kad neigiamas poveikis ar žala aplinkai apskritai neatsirastų. Taip pat teismas išaiškino, kad įstatyme nustatytas draudimas laikyti ir naudoti vagonėlius draustiniuose taikomas ne tik apgyvendinimo, bet ir kitiems tikslams, išskyrus konkrečiai įvardytas išimtis, o tokios išimtys turi būti tam tikromis sąlygomis.
Teismas nustatė, kad žemės sklypas patenka į draustinių teritoriją ir jam taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
Išnagrinėjus administracinę bylą, konstatuota, kad pareiškėjas neįrodė, jog ginčo objektas – kilnojamasis vagonėlis – faktiškai atitinka bitidės paskirtį. Priešingai, byloje nustatyta, kad jis buvo naudojamas ir laikinam buvimui. Be to, teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo bitynas buvo įregistruotas tik po to, kai buvo priimtas AAD nurodymas vagonėlį pašalinti.
Teisėjų kolegija išaiškino, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra taikomos visiems saugomų teritorijų savininkams ir yra skirtos viešajam interesui užtikrinti.
LVAT padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino įrodymus ir pagrįstai pripažino AAD sprendimus dėl nurodymo pašalinti vagonėlį teisėtais. Dėl šios priežasties pareiškėjo apeliacinis skundas buvo atmestas.
