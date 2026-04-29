Gintautas Paluckas sako neketinantis trauktis iš Seimo

„Ne, neplanuoju. Manau, kad galiu Lietuvai dar nuveikti labai nemažai gero“, – TV3 žiniose trečiadienį sakė G. Paluckas.
Valdančiųjų socialdemokratų garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis ragino buvusį premjerą atsisakyti Seimo nario mandato.
„Gintautai, pasitrauk iš Seimo ir ginkis ne Seime. Nuo to geriau bus visiems – ir Gintautui, ir LSDP (Lietuvos socialdemokratų partijai – BNS)“, – TV3 žinioms sakė jis.
Premjerė Inga Ruginienė trečiadienį teigė, kad G. Paluckas dėl tolesnio darbo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijoje apsispręs pats, bei dar kartą paragino palaukti tyrimo išvadų.
Generalinė prokurorė praėjusią savaitę pranešė, kad siekiant pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo Seimo bus prašoma naikinti G. Palucko imunitetą.
Pareigūnai surinko duomenų, kad G. Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 344 tūkst. 578 eurų vertės turto.
Dar antradienį BNS skelbė, jog politikas pardavė turėtą 51 proc. Vilniaus elektronikos prietaisų gamybos įmonės „Emus“ akcijų paketą kitam jos savininkui ir vadovui Mindaugui Milašauskui.
Be to, Generalinė prokuratūra balandžio 24 dieną areštavo G. Paluckui ir jo sutuoktinei Ilmai Paluckei priklausančius butus Vilniuje, Trinapolio ir Lvivo gatvėse, tačiau kitas šeimos turtas kol kas neareštuotas.
Parlamentaras kaltę neigia, po prokuratūros dėmesio sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje.
Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad G. Paluckas gali dirbti frakcijoje Seime.
(be temos)