 Gitanas Nausėda: Sporto rūmai yra mūsų architektūros raidos simbolis, griauti būtų neatsakinga

Gitanas Nausėda: Sporto rūmai yra mūsų architektūros raidos simbolis, griauti būtų neatsakinga

2026-05-15 14:23
Vakaris Vingilis (BNS)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad buvę Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra tam tikro Lietuvos architektūros raidos laikotarpio simbolis, todėl juos griauti būtų neatsakinga.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Tai yra mūsų architektūros paveldo objektas, (...) todėl griauti tai, kas yra pripažįstama kaip tam tikra architektūrinė vertybė, atspindinti tam tikro mūsų architektūros raidos laikotarpio simbolį, tikrai manau, kad tai būtų neatsakinga daryti“, – lankydamasis Padvarionių pasienio užkardoje penktadienį žurnalistams sakė šalies vadovas.

Taip jis kalbėjo daliai žydų bendruomenės pareiškus, jog Sporto rūmų pastatas turėtų būti nugriautas. Spaudos konferenciją penktadienį surengusi Chabado Lubavičo žydų organizacija taip pat prašo šioje vietoje nekurti memorialo, o išsaugoti ten esančias senąsias Šnipiškių žydų kapines.

Tuo metu Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti grupės parlamentarų parengtą nutarimo projektą, kuriame Vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, tuo pat metu įamžinant senąsias žydų kapines ir Sąjūdžio veiklą.

Kalbėdamas apie žydų bendruomenės reakcijas dėl Sporto rūmų, G. Nausėda pabrėžė, kad planai dėl pastato ateities neigiamai nepaveiktų žydų tautos tragedijos atminimo.

„Buvome pasikvietę į susitikimą Prezidentūroje konkrečiai Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkę (Fainą Kukliansky – BNS) ir ji girdėjo, apie kokius planus kalbama. Taip kad šiuose planuose nėra jokio triukšmo arba jokių pasilinksminimų idėjų organizuoti ten. Tai yra kalbama tik apie labai konkrečias misijas, apie konferencijas, galbūt apie rimtosios muzikos koncertus, taip kad tai niekaip, manau, neigiamai nepaveiktų žydų tautos tragedijos ir jos atminties“, – akcentavo šalies vadovas.

„Manau, kad čia reikalinga dar tolesnė diskusija ir turbūt turime dar atviriau ir labai rimtai, atsakingai pristatyti, apie kokius planus kalbame, nes dažniausiai nesusišnekėjimas vyksta tada, kai kažkas kažko iki galo nesupranta ir tada prisigalvoja baimių, kurių šiaip neturėtų būti“, – nurodė G. Nausėda.

Kaip skelbė BNS, parlamentarai siekia, jog Sporto rūmai taptų nacionalinės reikšmės valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. Dabar jie turi regioninės reikšmės saugomo objekto statusą.

Ingos Ruginienės Ministrų kabineto vertinimu, pastatas sostinės centre galėtų virsti žydų memorialu, šioje vietoje taip pat pagerbiant įvairius įvykius, atvėrusius kelią Lietuvos nepriklausomybei.

1971 metais Vilniuje, ant Neries kranto, Koncertų ir sporto rūmai pastatyti buvusių senųjų žydų kapinių teritorijoje. Jos čia veikė nuo XVI amžiaus. Judaizmo dogmos griežtai riboja žydų kapų judinimą.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
prezidentas
sporto rūmai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
!
Dar 1830 m tą sklypą prie dabartinių Sporto rūmų įsigijo caro valdžia. Žydai ten nieksda neturėjo teisoų į tą žemę, o lavonai iš ten irgi iškasti, išvežti 19 amžiuje. Tai apie ką kalba? Gal vėl kliedesiai ir eilinis reketas. Žydai dabartinėj Luetuvos teritorijoj niekada neturėjo teisių į jokią nuosavybę, twgalėjo nuomotis. O tų vadinamų kapinių klausimu žydai neturi jokių teisių. Tai jie Luetuvai įsiskolinę dar nuo 17 amžiaus, yra išlikę dokumentai, skolas žydai įsipareigoję atiduoti. Konkrečiai žydai skolingi Luetuvai ir suma didžiulė.
3
-2
Įdomu
Įdomu tas, iki kokio nachališkumo lygio prieina žydai. Jie Lietuvai dar nuo 17 amžiaus yra skolingi milžiniškas sumas, yra išlikę tos skolos dokumentai ir žydai įsipareigoję pinųgus atiduoti. Tose kapų vietose prie Sporto rūmų nėra lqvonų jau nuo 1830 m. Jie perkelti kitur, sklypą nusipirko caro valdžia. O žydai tame plote nuo 15 amžiaus laidojosi savavališkai. Jie niekada neturėjo teisės ten turėti kapus. Jie niekada neturėjo jokio dokumento patvirtinančio teisę į kapus toje vietoje. Laidojimai buvo vykdomi nelegaliai. Žydai net 18 amžiaus gale Vilniuje neturėjo jokių teisių į jokią nuosavybę, 1793-4m. Surašyme žydų net pavardžių nėra, yra tik vardai, daug kas net savo tėvo vardo neturėjo. Kaip bevardžiai padarėliai. Jie atkuto tarybų valdžios metais ir reketuoja Luwtuvą iki šiol. Svarbu tas, kad jie privalo milijardus sumūkėt Lietuvai ir atsakyt už tai, kad žydaū nužudė daig mažamečių katalikų vaikų sadistiniu būdu. Yra liudytojai dar gyvi. Todėl šis reketavimas dėl sklypo yra niekai
2
0
Romas
atvažiavo ir "pirštu baksnoja"...-eikite dirbti-Izraelyje daug TUŠČIŲ darbo vietų.
1
0
Visi komentarai (3)

Daugiau naujienų