Gruodžio 13-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Gruodžio 13-oji, šeštadienis, 50 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 8.32 val., leidžiasi 15.52 val. Dienos ilgumas 7.20 val.
Mėnulis (delčia) teka 1.26 val., teka 15.52 val.
Vardadieniai:
Eiviltė, Kąstytis, Liucija, Odilija, Orestas
Datos:
Šviesos diena, Šv. Liucija
Gruodžio 13-oji Lietuvos istorijoje:
1902 — gimė poetė Elena Pimpytė. Mirė 1990 m.
1925 — Kaune atidaryta M. K. Čiurlionio galerija (dabar – M. K. Čiurlionio Dailės muziejus).
1930 — gimė vaikų rašytoja Vytautė Žilinskaitė.
1999 — mirė literatūros tyrinėtojas Albertas Zalatorius. Gimė 1932 m.
2002 — mirė poetas, vertėjas, eseistas Jurgis Kunčinas. Gimė 1947 m.
2010 — Kultūros ministerija Bronio Savukyno premiją skyrė žurnalo „Kultūros barai“ vyriausiajai redaktorei Laimai Kanopkienei.
2011 — eidamas 73-iuosius metus po sunkios ligos mirė Vilniaus praeities tyrinėtojas, senųjų sostinės vietovardžių gaivintojas, rašytojas, kolekcininkas ir mecenatas Antanas Rimvydas Čaplinskas.
2011 — eidama 72-uosius metus mirė žymi teatro pedagogė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Algė Savickaitė.
2022 — Lietuva uždraudė viešuosiuose objektuose propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas.
Gruodžio 13-oji pasaulio istorijoje:
1570 — Danija pripažino Švedijos nepriklausomybę.
1642 — olandų jūrininkas Abel Tasman (Abelis Tasmanas) atrado Naująją Zelandiją.
1789 — Belgija pasiskelbė nepriklausoma valstybe.
1797 — gimė vokiečių rašytojas, poetas Heinrich Heine (Henrikas Heinė). Mirė 1856 m.
1816 — gimė vokiečių išradėjas Ernst Werner von Siemens (Ernstas Verneris fon Zymensas) — vienas garsiojo koncernų įkūrėjų.
1916 — sniego griūties Alpėse aukomis tapo beveik 9 tūkst. Austrijos-Vengrijos armijos karių.
1991 — Kazachstano, Kirgizijos, Tadžikistano, Turkmėnistano ir Uzbekistano lyderiai sutiko prisijungti prie NVS.
1991 — Šiaurės ir Pietų Korėjos pasirašė nepuolimo sutartį.
1993 — Florencijos teismas Italijoje nuteisė mafijos vadeivą Giuseppe Madonia (Džuzepę Madoniją) kalėti 24 metus.
1995 — 1995 metų Nobelio taikos premijos laureatas Kinijos disidentas Wei Jingsheng (Vei Džingšengas) nuteistas kalėti 14 metų.
1997 — Čekija, Estija, Lenkija, Slovėnija ir Vengrija oficialiai pakviestos pradėti derybas dėl stojimo į ES.
1998 — JAV prezidentas Bill Clinton (Bilas Klintonas), nepaisydamas apkaltos proceso dėl santykių su buvusia Baltųjų rūmų stažuotoja Monica Lewinsky (Monika Levinski), pareiškė neketinąs atsistatydinti.
2007 — Europos Sąjungos šalių vadovai pasirašė Lisabonos sutartį.
2022 —Europos Parlamentas nubalsavo už tai, kad korupcija kaltinama graikų europarlamentarė Eva Kaili būtų pašalinta iš EP pirmininkės pavaduotojos posto.
2022 — Europos Sąjungos šalys sutarė suteikti Bosnijai ir Hercegovinai kandidatės statusą.
2022 — Prancūzijos teismas skyrė įkalinimo bausmes aštuoniems įtariamiesiems, kaltinamiems prisidėjus prie sukrečiančio 2016 metais Nicoje įvykdyto teroristinio išpuolio, kai radikalus islamistas nukreipė sunkvežimį į Bastilijos paėmimo dieną šventusią minią ir nužudė 86 žmones.
2022 — Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) pasirašė įstatymą, kuriuo suteikiama federalinė apsauga tos pačios lyties asmenų santuokoms.
Gruodžio 13-oji šou pasaulyje:
1975 — išleistas David Bowie (Deivido Būvio) albumas „Golden Years“.
1985 — įvyko Phil Collins (Filo Kolinso) debiutas amerikiečių televizijos seriale „Miami Vice“. Dainininkas atliko narkotikų prekeivio vaidmenį.
1989 — gimė JAV popmuzikos atlikėja Taylor Swift (Teilor Svift).
2010 — JAV aktorė Gwyneth Paltrow (Gvinet Peltrou) tapo 30-ąja ir paskutine šiemet Holivudo Šlovės alėjoje įamžinta garsenybe.
2010 — paauglių dievinamo popmuzikos atlikėjo Justin Bieber (Džastino Biberio) dainos „Baby“ vaizdo klipas 2010 metais buvo daugiausiai kartų peržiūrėtas iš svetainėje „YouTube“ paskelbtų muzikinių vaizdo įrašų.
2010 — Dubajaus tarptautiniame kino festivalyje pagrindinį vaidmenį filme „Karaliaus kalba“ (The King's Speech) sukūręs Colin Firth (Kolinas Fertas) buvo apdovanotas JAV žurnalo „Variety“ įsteigtu metų užsienio žvaigždės prizu.
2012 — Steven Spielberg (Stiveno Spilbergo) drama apie prezidentą „Linkolnas“ (Lincoln) gavo septynias „Auksinių gaublių“ nominacijas.
2012 — australų aktorius Hugh Jackman (Hju Džekmanas) gavo du Holivudo pripažinimo ženklus — buvo nominuotas „Auksiniam gaubliui“ ir atidengė savo žvaigždę Šlovės alėjoje.
2014 — būdamas 95 metų mirė legendinis įžymybių fotografas Phil Stern (Filas Sternas).
