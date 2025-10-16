Iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius

Kaip skelbia Aplinkos apsaugos departamentas, siekiant užtikrinti šių žuvų apsaugą jų migracijos ir neršto vietose, aplinkosaugininkai vykdys reidus, tikrins žvejus mėgėjus ir tęs reguliarią verslinės žvejybos kontrolę.
Iki šiol upių ruožuose, kur migruoja ir neršia lašišos bei šlakiai, buvo privaloma sugavus šias žuvis paleisti į tą patį vandens telkinį.
Griežtesni žejybos ribojimai jau buvo įsigalioję rugsėjo viduryje.
Lašišas ir šlakius – ne mažesnius nei 65 cm dydžio – bus galima pasilikti tik pasibaigus nerštui – nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos.
Anot aplinkosaugininkų, už neteisėtai sugautas žuvis taikomas 970 eurų žalos apskaičiavimo bazinis įkainis. Padarytos žalos gamtinių rezervatų ar ichtiologinių draustinių vandens telkiniuose atlyginimo dydis skaičiuojamas taikant trigubą padarytos žalos žuvims apskaičiavimo bazinį įkainį.
Praėjusių metų akcijos metu Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai surengė 244 reidus, kurių metu patikrino 1 386 žvejus mėgėjus ir 15 žvejų verslininkų. Iš nustatytų 176 pažeidimų 50 proc. sudarė šiurkštūs pažeidimai, o žala aplinkai siekė 69 tūkst. 526 eurus.
