Išmetė raudonąjį kilimą: tai dabar asocijuojasi su karo nusikaltėlių simboliu

„Regint pastarųjų dienų aktualijas, tampa akivaizdu, kad raudonas kilimas nebėra garbingų svečių sutikimo simbolis. Nuo šiol jis asocijuojasi su karo nusikaltėlių, agresorių, diktatorių ir teroristų pasirodymu. Utenos kultūros centras atsisveikina su raudonu kilimu. Mums tai nebėra pagarba ir iškilmingumas, o krauju paženklintas ženklas, praradęs bet kokią kilnumo prasmę. Mūsų vertybės – laisvė, kūryba ir pagarba žmogui. Ne karas, ne prievarta ir ne diktatūra“, – prieš porą dienų feisbuke skelbė centras.
Šis įrašas sulaukė apie 1,2 tūkst. patiktukų ir daugybės komentarų.
„Pagarba idėjos organizatoriams. Anokia čia garbė ant raudono kilimo leisti žmogžudžiui pasivaikščioti“, – rašė internautas Egidijus.
„Malonu matyti reiškiamas vertybes!“ – gyrė ir Virginija.
„Teisingas ir geras sprendimas. Aukštos moralės ir garbingiems svečiams raudonas kilimas, po jo išniekinimo Aliaskoje nėra pagarbos ženklas“, – teigė Leonas.
Tiesa, kai kuriems šis sprendimas ne itin patiko. Daliai žmonių užkliuvo tai, kad kultūra šiuo atveju įgavo politinį atspalvį.
„Durnavojimas nesibaigia“, – rėžė Šarūnas.
„Protokolas yra protokolas. Ir ne Utenos kultūros centras jį priėmė. Sprendimas išmesti ir atsisveikinti tikriausiai yra ne viso kolektyvo, bet vieno žmogaus. Nes kai kas nors pasirašo visų vardu, tai nė vienas už nieką neatsakingas. Dar viena lietuviška atrakcija – išmesti visus kilimus, kuriuose yra raudonos spalvos. Juokinga, jei nebūtų graudu“, – dėstė Rūta.
„Utenos kultūros centras pastatytas 1989 metais, tai yra sovietmečiu, tai gal jau turėkit sarmatos ir nebedirbkit tam pastate pagaliau. Cirkai…“ – mąstė Inga.
Primename, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį susitiko Aliaskoje, kur spaudė vienas kitam rankas ant raudonojo kilimo. Ši akimirka buvo plačiai aptarinėjama ne tik socialiniuose tinkluose.
