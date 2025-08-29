 Įspėja: keliais intensyviai judės karinė technika

2025-08-29 14:23
ELTOS inf.

Pietryčių Lietuvoje užbaigtos brigados „Žemaitija“ lauko taktinės pratybos „Narsu Grifonas 25–II“, praneša Lietuvos kariuomenė. Pažymima, kad penktadienį ir šeštadienį pietrytiniuose rajonuose vyks intensyvus karinės technikos judėjimas.

„Pasibaigus pratyboms, rugpjūčio 29–30 dienomis, numatomas intensyvesnis karinės technikos judėjimas iš Švenčionių rajono (Meškerinė), Vilniaus rajono (Bajorai, Verkiai), Šalčininkų ir Elektrėnų rajonų bei Vilniaus miesto savivaldybių į karinių vienetų dislokacijos vietas“, – rašoma kariuomenės pranešime.

Pratybų metu buvo patikrintas brigados gebėjimas perdislokuoti štabą ir padalinius į treniruočių vietas. Taip pat buvo tikrinamas reagavimas į įvairius parengties bei budrumo lygius. Kariai treniravosi, kaip išskleisti vadavietes, užtikrinti ryšį ir koordinuoti veiksmus.

Šiose rugpjūčio 25–29 d. vykusiose pratybose dalyvavo daugiau kaip 500 karių.

