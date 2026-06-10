Įspėja: prognozuojamas ir škvalas

Kaip pranešė „Kelių priežiūra“, didžiausia šių reiškinių tikimybė numatoma Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse, tačiau jie gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. Taip pat vietomis galimi gausesni krituliai.
Kaip rašoma pranešime spaudai, stipraus vėjo metu pavojų gali kelti ne tik suprastėjusios oro sąlygos, bet ir netikėtai ant važiuojamosios dalies atsidūrusios šakos, medžiai ar kitos kliūtys. Todėl vairuotojams primenama išlikti budriems, pasirinkti saugų greitį ir nuolat stebėti situaciją kelyje. Jei stiprų vėją lydės intensyvus lietus, vairuotojams taip pat reikėtų įvertinti akvaplanavimo riziką – ant važiuojamosios dalies susidarius vandens sankaupoms, transporto priemonė gali laikinai prarasti sukibimą su kelio danga.
Be to, apie pavojingas pažaidas, kliūtis valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai „Kelių priežiūrai“ gali pranešti naujais kontaktais: trumpuoju tel. nr. 1801 (trumpojo tel. nr. kaina „Telia“, „Tele2“ tinkluose – 0,12 Eur/min., „Bitė“ – 0,15 Eur/min.) arba +370 3 778 8001 (kaina pagal mobiliojo ryšio operatoriaus planą).
„Kelių priežiūra“ taip pat suteikia galimybę nemokamai užpildyti pranešimo formą internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą.
Gyventojai raginami pasirūpinti saugumu
Panevėžio miesto savivaldybė ragina gyventojus atidžiai sekti meteorologų prognozes ir iš anksto pasirūpinti savo bei turto saugumu.
Pirminiais meteorologų duomenimis, antroje dienos pusėje Panevėžio apskrityje gali formuotis aktyvūs audros debesys. Vietomis prognozuojami stiprūs vėjo gūsiai, perkūnija, trumpalaikės liūtys, kai kur galima kruša. Atskirose vietovėse vėjo gūsiai gali pasiekti pavojingą greitį, taip pat išlieka škvalo ir pavienių viesulų susidarymo tikimybė.
Panevėžio miesto savivaldybė ragina gyventojus iš anksto pasirūpinti savo ir turto saugumu – surinkti arba pritvirtinti lauke esančius lengvesnius daiktus, uždaryti langus, o automobilius, esant galimybei, statyti atokiau nuo medžių.
Sustiprėjus vėjui ar prasidėjus perkūnijai, gyventojų prašoma vengti buvimo po medžiais, šalia elektros linijų, pastolių, reklaminių konstrukcijų ar kitų nestabilių objektų. Pastebėjus nutrūkusius elektros laidus, ant jų užvirtusius medžius ar kitas pavojingas situacijas, prie jų artintis draudžiama – apie tai būtina pranešti atsakingoms tarnyboms. Prireikus skubios pagalbos, skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112.
Panevėžio miesto savivaldybė taip pat kviečia gyventojus pasidalyti svarbia informacija su artimaisiais, kaimynais, vyresnio amžiaus žmonėmis ar tais, kuriems gali prireikti pagalbos pasiruošiant audringesniems orams.
Kadangi meteorologų prognozės dar gali būti tikslinamos, gyventojai raginami sekti naujausią Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos informaciją interneto svetainėje meteo.lt ir oficialius Panevėžio miesto savivaldybės pranešimus. Patikslinus prognozes arba esant papildomos informacijos poreikiui, gyventojai bus informuoti papildomai.
Naujausia orų prognozė
Kaip pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, ketvirtadienio naktį daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus. Galima perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio dieną protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus. Rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančio krypties, 7–12 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s, vietomis iki 23 m/s. Aukščiausia temperatūra 14–19, Rytų Lietuvoje daug kur 20–25 laipsniai šilumos.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 8–13 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur numatomi trumpi lietūs. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 4–9 m/s, dieną pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 10 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 17 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 34 cm, stebimas Aunuvoje ties Aunuvėnais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 9–21, ežeruose – 17–21, Kuršių mariose – 16–20, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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