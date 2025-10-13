Įtakingiausi valstybės tarnautojai: trejetuke – netikėtumas

Toliau kasmet sudaromame įtakingiausiųjų sąraše rikiuojasi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovas Linas Pernavas ir buvęs Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėjas Egidijus Kūris.
Šeštoje vietoje yra prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė, septintoje – Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis, aštuntoje – Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus, devintoje – Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis, dešimtuką užbaigia Konstitucinio Teismo pirmininkas Gintaras Goda.
Elito apklausą „Delfi“ užsakymu atliko žurnalas „Reitingai“, liepos 14 – rugsėjo 8 dienomis apklausęs 1096 respondentus.
Lietuvos įtakingiausius žmones portalas „Delfi“ renka vienuoliktus metus iš eilės.
