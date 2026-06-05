Jakilaitis kreipėsi į teismą dėl Žemaitaičio pareiškimų: siekia prisiteisti 10 tūkst. eurų

Kaip informavo teismo atstovas Giedrius Janonis, pirmadienį šioje civilinėje byloje planuojamas parengiamasis posėdis.
Pasak G. Janonio, E. Jakilaitis prašo teismo pripažinti, kad R. Žemaitaičio paskelbti pareiškimai ir nuomonė žemina jo garbę ir orumą.
„Ieškovas (E. Jakilaitis – ELTA) prašo pripažinti, kad atsakovo (R. Žemaitaičio – ELTA) paskleisti teiginiai ir nuomonė buvo paskelbti neetiškai ir neturint faktinio pagrindo, žeminant ieškovo garbę ir orumą bei jo dalykinę reputaciją bei priteisti iš atsakovo 10 000 eurų neturtinės žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas“, – nurodė G. Janonis.
Dėl politiko pasisakymo žurnalistas ir visuomenininkas anksčiau buvo kreipęsis į teisėsaugą.
Tyrimas buvo pradėtas pagal E. Jakilaičio įgalioto atstovo advokato skundą dėl socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaičio paskyroje pernai spalio 7 d. pasidalinto įrašo, jame buvo skelbiama ištrauka iš žurnalisto laidos.
„Aušriečių“ lyderis rašė, kad „E. Jakilaitį užpuolė spalinės?“, tekste politikas skelbė: „Kaip kremliaus kirminas raitosi norėdamas įtikti konservatorių gaujai“.
Spalio 17 dieną į prokuratūrą kreipėsi žurnalisto advokatas. Po kelių dienų Vilniaus apylinkės prokuratūra pareiškimą persiuntė į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą aplinkybių patikslinimui ir procesinio sprendimo priėmimui.
Vėliau Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo šmeižimo. Šį ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras.
Tačiau atlikus suplanuotus procesinius veiksmus ikiteisminis tyrimas gruodžio 3 d. buvo nutrauktas prokuroro nutarimu. Pripažinta, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyti būtinieji nusikalstamos veikos.
Jau tuomet E. Jakilaitis Eltai teigė, kad civiline tvarka ketina kreiptis į teismą ir bylinėtis su R. Žemaitaičiu.
„Yra tam tikros ribos, kurias peržengus jau reikia atsakyti. Formuluotė „kremliaus kirminas“ yra tai, už ką atsakyti teks. Mes kiekvienas turbūt turime kažkokias ribas ir nenorėtume, kad niekada niekas jų peržengtų. Šiuo atveju, manau, kad jos buvo peržengtos bet kokios įmanomos ribos ir tai daro realią žalą. Manau, kad įrodysiu realią žalą ir, manau, kad už peržengtas ribas teks atsakyti. Tikiuosi, kad taip ir įvyks", – Eltai penktadienį sakė E. Jakilaitis.
ELTA primena, kad teismai dėl R. Žemaitaičio pareiškimų ieškinių yra gavę ir anksčiau.
Klaipėdos apygardos teismas 2024 m. balandį nutarė palikti galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuriuo nuspręsta, kad R. Žemaitaičio paskleista informacija apie visuomenininką Andrių Tapiną ir jo įsteigtą viešąją įstaigą „Laisvės TV“ neatitinka tikrovės, žemina garbę ir orumą.
Teismas įpareigojo politiką ištrinti minėtus įrašus, priteisė A. Tapinui 2 tūkst. eurų, o „Laisvės TV“ – 1 tūkst. eurų neturtinės žalos. Taip pat iš R. Žemaitaičio priteista 7,2 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų.
Visuomenininkas A. Tapinas ir jo įkurta viešoji įstaiga „Laisvės TV“ į teismą su ieškiniu kreipėsi dėl parlamentaro R. Žemaitaičio skelbtos informacija apie jo įkurtos įstaigos, jo paties organizuotas paramos akcijas Ukrainai (pareiškimai apie pinigų rinkimą kovinio drono „Bayraktar“ pirkimui, A. Tapino neva praloštus pinigus ir pan.).
Pats R. Žemaitaitis teisme aiškino, kad savo komentaruose apie galimai „nusuktus tūkstančius“ minėdamas „Andriuką“, neturėjo omenyje A. Tapino. Parlamentaro gynėjos pabrėžė, kad politikas, keldamas klausimus apie paramos Ukrainai akcijų skaidrumą, tiesiog siekė įgyvendinti bendrąjį gėrį, tai yra vykdyti paramos panaudojimo kontrolę.
(be temos)
(be temos)
(be temos)