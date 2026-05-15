Jau šį savaitgalį Kėdainiuose – didžiausias kariuomenės metų renginys

Kaip pranešė kariuomenė, Centriniame Kėdainių parke ir J. Basanavičiaus gatvėje vyksiančioje Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų technikos bei ginkluotės ekspozicijoje miesto gyventojai ir svečiai galės apžiūrėti neseniai Karines oro pajėgas papildžiusį sraigtasparnį UH-60M „Black Hawk“, sraigtasparnį „Dauphin“, oro gynybos sistemą NASAMS, pėstininkų kovos mašiną „Vilkas“, savaeigę haubicą „PzH 2000“, šarvuotuosius kovinės paramos visureigius JLTV ir kitą, Lietuvos ir sąjungininkų karių naudojamą techniką.
Šventės metu taip pat bus pristatyti Lietuvos kariuomenėje naudojami dronai, lankytojai galės išbandyti įvairaus tipo simuliatorius. Kaip ir kasmet, vyks karinės operacijos inscenizacija, skrydžiais virš miesto svečius pasveikins Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orlaiviai bei NATO oro policijos misiją vykdančių sąjungininkų naikintuvai.
Renginio metu kariniame miestelyje įsikūrę Lietuvos kariuomenės pajėgų ir vienetų atstovai papasakos apie tarnybą kariuomenėje ir atsakys į rūpimus klausimus. Viešojo saugumo tarnybos atstovai pristatys pagrindines tarnybos funkcijas, veiklos sritis, specifiką, demonstruos naudojamą ginkluotę, ekipuotę ir specialiąsias priemones, Lietuvos skautija kvies pažinti skautišką veiklą ir jos metodus – visokeriopą pasirengimą gyvenimui per išgyvenimo gamtoje įgūdžius, bei pasikalbėti apie neginkluoto pilietinio pasipriešinimo ir atsparumo pagrindus.
Pasieniečių mokyklos kinologai pristatys savo tarnybinius šunis, atskleis jų pasirengimą ir svarbų vaidmenį tarnyboje, bus galim apžiūrėti tarnyboje naudojamą įrangą, specialiąsias priemones bei ginkluotę, o Lietuvos policija supažindins su savo veikla ir profesija, parodys specialųjį transportą, kvies diskutuoti sukčiavimo prevencijos, narkotikų grėsmės, saugaus elgesio ir kitomis šiandien svarbiomis temomis.
Kėdainių miesto parke ugniagesiai gelbėtojai kvies praktiškai pasiruošti bet kokiems iššūkiams – susipažins su „išvykimo krepšio“ turiniu bei būtiniausiomis atsargomis, pasidalins esminiais patarimais, kaip apsaugoti save bei artimuosius gaisro atveju, saugiai mėgautis vasara prie vandens bei gamtoje. „Locked N' Loaded“ instruktoriai supažindins šventės dalyvius su išgyvenimo bei taktinės medicinos pagrindais. Savo veiklą pristatys karo istorijos klubas „Partizanas“, kuris užsiima Lietuvos partizaninio judėjimo rekonstrukcija ir lankytojai turės galimybę apžiūrėti partizaninio karo tematikai skirtas kilnojamas Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus parodas. LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga bei labdaros ir paramos fondas „Broliai Aitvarai“ supažindins su savo veikla, projektais ir iniciatyvomis.
Šventinės dienos dalimi taps speciali LRT laida „Tūkstantmečio vaikai“, kurioje sekmadienio rytą vyks 31-ojo konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ superfinalas. Lietuvos kariuomenės Divizijos generolo Jono Sutkaus depų tarnybos Transporto priemonių ir įrengimų depo II remonto centre filmuotoje laidoje šeši finalininkai varžysis dėl geriausio Lietuvos kariuomenės ir karo istorijos žinovo vardo. Superfinale mokiniai turės atsakyti į įvairius klausimus Lietuvos gynybos ir saugumo politikos, Lietuvos kariuomenės, jos istorijos, svarbiausių įvykių ir įtakingiausių asmenybių temomis.
Renginio programa 2026 m. gegužės 17 d., sekmadienį, Kėdainiuose:
10.00 val. Padėkos Šv. Mišios už Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus Šv. Jurgio bažnyčioje;
11.30–11.50 val. Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos ir Lietuvos kariuomenės orkestro žygiavimas nuo Šv. Jurgio bažnyčios į centrinį parką Kėdainiuose;
12.00–12.40 val. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginio oficiali dalis centrinio parko aikštėje;
13.00–14.00 val. Lietuvos kariuomenės orkestro su Daniele Paužaite muzikinė programa bei Kėdainių oranžinio choro koncertas;
14.10–14.30 val. Karinės operacijos inscenizacija;
11.00–16.30 val. Lietuvos kariuomenės, sąjungininkų ir partnerių ginkluotės, technikos, ekipuotės ir įrangos ekspozicijų lankymas.
