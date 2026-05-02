KAM: efektyvinant kovą su dezinformacija, kariuomenei papildomai planuojama skirti 80 tūkst. eurų

„Siekiant nuosekliai stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir efektyvumą kovoje su dezinformacija, stebėsenai ir analitikai numatoma pasitelkti DI įrankius. Lėšų poreikis siekia iki 80 tūkst. eurų“, – Eltai pateiktame komentare nurodo ministerija.
Kaip skelbta, kiek anksčiau krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog siekiant efektyviau kovoti su dezinformacija, KAM nusprendė skirti Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos skyriui papildomą finansavimą reikalingos kompiuterinės įrangos licencijoms įsigyti.
„Aš sutinku, kad dezinformacija šiai dienai plinta, ji yra, tą matome įvairiuose projektuose. Ir visi puikiai suprantame, kad kovoti su dezinformacija galime informacija arba kitomis, sakykime, priemonėmis. Tos priemonės yra to paties dirbtinio intelekto (DI) pasitelkimas lygiai taip pat, kaip ir dezinformatoriai jį pasitelkia“, – Seime kalbėjo R. Kaunas.
„Todėl KAM jau esame nusprendę (…) suteikti finansavimą kariuomenės Strateginės komunikacijos skyriui įsidiegti, nusipirkti licencijas, reikalingas programinėms įrangoms, kurios padeda darbą daryti efektyviau, sklandžiau, greičiau, kad turėtume vienodas sąlygas“, – aiškino jis.
ELTA primena, kad Valstybės saugumo departamentas yra nurodęs, jog kovą prasidėjo nauja prieš Baltijos valstybes nukreiptų informacinių atakų banga, kai socialiniuose tinkluose pradėtos kurti separatistinius judėjimus imituojančios grupės.
Departamentas pažymėjo, kad separatizmo kurstymas yra vienas iš Rusijos režimo aktyviai taikomų metodų, kuriuo siekiama destabilizuoti situaciją kitose valstybėse ir stiprinti jose Rusijos įtaką. Informacinės atakos, per kurias sukuriamos tariamų separatistinių judėjimų grupės socialiniuose tinkluose, yra viena iš šio metodo išraiškų.
