KAM vadovas: noriu pasidžiaugti, kad Kapčiamiesčio bendruomenė nėra pasidavusi dezinformacijai

„Labai lengva manipuliuoti žmonių emocijomis ir ypač jautriomis temomis, kai kalbame apie sodybų išpirkimą, sklypų išpirkimą. Tikrai žmonės pasiduoda kartais toms emocijoms, tačiau aš noriu pasidžiaugti, kad toli gražu Kapčiamiesčio bendruomenė iš esmės nėra pasidavusi dezinformacijai“, – antradienį LRT televizijai sakė ministras.
„Pradžioje galbūt kilo klausimų, kilo abejonių, tačiau mes pateikėme atsakymus. Ir, mano nuomone, geriausia kova su dezinformacija yra informacija. Būtent informaciją mes pateikinėjam, pateikiam ir nuo rytojaus seniūnijoje dirba speciali grupė, komanda, kuri individualiai kalbėsis su kiekvienu sklypo savininku, su kiekvienu sodybos savininku ir pateiks vėlgi dar tikslesnę informaciją, atsakys į dar tikslesnius klausimus“, – akcentavo jis.
Tuo metu atitinkamos tarnybos, pasak R. Kauno, artimiausiu metu turėtų pateikti ir savo vertinimus.
„Tarnybos mato, tarnybos renka informaciją, tarnybos reaguoja ir aš net neabejoju, kad netolimoje ateityje tikrai išgirsime tam tikrų, sakykime, reakcijų ar refleksijų apie esamą situaciją. Juolab kad, kaip jūs ir minite, toli gražu ne pirmas ir turbūt ne paskutinis Lietuvai saugumo požiūriu svarbus objektas sulaukė priešiškų valstybių dėmesio. Nes tikrai nei Rusija, nei Baltarusija nėra suinteresuotos, kad Lietuva gebėtų gintis, kad Lietuvos kariuomenė stiprėtų. Tai šitą mes suprantame“, – kalbėjo socialdemokratas.
Kaip skelbta, gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Vis tik, dėl tokio valdžios sprendimo kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas. Apie naujojo poligono poreikį dar kovo pradžioje užsiminė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kuris teigė, kad tinkamiausia vieta būtų Pietų Lietuva.
