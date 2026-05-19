Kęstutis Budrys su darbo vizitu lankysis Armėnijoje, aptars dvišalius santykius

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), Jerevane K. Budrys susitiks su Armėnijos užsienio reikalų ministru Araratu Mirzojanu, vicepremjeru Mheru Grigorjanu ir Saugumo tarybos sekretoriumi Armenu Grigorjanu.
Skelbiama, kad Lietuvos diplomatijos vadovas su Armėnijos puse taip pat aptars Europos Sąjungos (ES) ir Jerevano ryšius bei jų plėtros perspektyvas.
Pokalbių metu dėmesio bus skiriama ir Armėnijos vykdomų reformų procesui bei Lietuvos galimybėms pasidalyti savo sukaupta eurointegracijos patirtimi. Taip pat bus kalbama apie Armėnijos siekį stiprinti šalies demokratinį atsparumą ir regiono saugumo klausimus.
Nurodoma, kad šalių užsienio reikalų ministrai pasirašys dvišalę deklaraciją dėl strateginės partnerystės tarp Lietuvos ir Armėnijos sudarymo.
Vizito metu K. Budrys taip pat pagerbs Armėnų genocido aukas ir susitiks su Jerevano valstybinio universiteto studentais.
Lietuva ir Armėnija šiais metais mini 35-ąsias diplomatinių santykių atkūrimo metines.
