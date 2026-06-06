Iš koalicijos metamas Remigijus Žemaitaitis: galėsime atsipūsti, mažiau reikės atsakyti už kažką

„Manau, kad daugiau yra palengvėjimas. Dabar, kaip sakau, (...) kaip ir prieš tai buvome juokavę, dabar ramiau galėsime atsipūsti gal, mažiau reikės komentuoti, mažiau reikės atsakyti už kažką“, – BNS šeštadienį sakė „aušriečių“ lyderis.
Taip jis kalbėjo šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) nusprendus iš valdančiosios koalicijos šalinti „Nemuno aušrą“, vietoje jos į derybas pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
„Jokio čia siurprizo, nes va prieš nepilnus metus „Vardan Lietuvos“ pakeitė, šį kartą mus pakeitė, tai čia yra socdemų sprendimas, jų pozicija, nei ten aš kažką galiu koreguoti ar keisti, nes jie yra pagrindiniai didieji koalicijos partneriai, (...) tai jie ir sprendžia, kas galėtų būti koalicijoje su jais“, – teigė R. Žemaitaitis.
Jis „natūraliu dalyku“ vadino tai, kad po šio socdemų sprendimo „Nemuno aušros“ frakcija Seime pereis dirbti į opoziciją.
„Kito varianto nėra, čia gi (Seimo – BNS) statutas yra, tu negali pasirinkti, kad būsi per vidurį. Seimo statute yra nuostata: mišri, valdančioji dauguma, opozicija. Na tai (...) mes einame į opoziciją iš karto“, – sakė „aušriečių“ vedlys.
Politiko manymu, oponavimas daugumai stiprins partijos pozicijas artėjančiuose savivaldos rinkimuose, sudarys galimybę priimti aštresnius sprendimus.
„Kai nebebūsi valdančiojoje koalicijoje, priešingai, jėgos pačios „Nemuno aušros“ kaip politinės partijos didėja, nes vis tiek mes buvome trys koalicijos partneriai ir dažniausiai tekdavo priimti diplomatinius sprendimus arba bandyti išlaviruoti, neaštrius kažkokius sprendimus priiminėti. Dabar daug didesnės galimybės, čia abejonių net nėra“, – sakė R. Žemaitaitis.
Jo teigimu, tik „laiko klausimas“, kada socdemai nuspręs pakeisti premjerę Ingą Ruginienę, nors LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius šeštadienį sakė esąs patenkintas Vyriausybės vadovės darbu.
Visgi paklaustas, ar svarsto tapti premjeru, socdemų vedlys sakė nesikratantis atsakomybės.
Prognozuoja pasitikėjimo krizę, „aušriečių“ atsakomybės dėl to nemato
R. Žemaitaičio teigimu, trečias koalicijos pakeitimas per mažiau nei pusantrų metų rodo stabilumo valstybėje nebuvimą, bet „aušriečių“ atsakomybės jų vedlys dėl to nemato.
„Tai rodo, kad nėra valstybėje stabilumo ir pasitikėjimas politikais, manau, vėl dabar labai stipriai susvyruos, nes tikrai nėra normalus dalykas, kad taip dažnai keičiasi koalicijos ar keičiasi premjerai“, – kalbėjo politikas.
Kaip rašė BNS, diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą.
Dalis socialdemokratų buvo nepatenkinti, kad R. Žemaitaitis aštriai kritikuoja kai kuriuos jų ministrus, jo elgesys ir kalbos sukelia neigiamą rezonansą visuomenėje, be to, politikas yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.
„Nemuno aušros“ pirmininkas atmetė, kad lūžio tašku diskusijose dėl koalicijos sudėties buvo nevieningas jo partiečių balsavimas Seime dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo.
„Tikrai ne, nes mes puikiai žinojome, kai buvo sudarinėjama koalicija, Mindaugas, net kai buvo sudarinėjama su Gintautu Palucku, (...) aiškiai buvo pasakęs, kad su „Nemuno aušra“ jis nenorėtų dirbti, jam yra artimesnė „Vardan Lietuvos“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Pasak jo, koalicijos pakeitimą lėmė asmeniniai M. Sinkevičiaus prioritetai.
„Manau, kad pasikeitus partijos lyderiui (...) pasikeitė tiesiog pozicijos, čia ieškoti archeologinių dalykų nereikia, tiesiog yra geresni, artimesni santykiai (...), geresnis gal darbas su jais (demokratais – BNS) buvo negu, tarkime, kai buvo Vilijos Blinkevičiūtės, mano ir Sauliaus (Skvernelio – BNS) koalicija. Manau, per tą prizmę reikėtų tiesiog žiūrėti“, – sakė „aušriečių“ lyderis.
„Atėjęs lyderis formuoja visą savo komandą, performuos ministrus, performuos Vyriausybės programą, gal daugiau programoje matysime liberalesnių pažiūrų negu kad buvo mūsų“, – pridėjo jis.
Dėl kandidatavimo į Palangos merus ketina apsispręsti žiemą
„Nemuno aušros“ Palangos skyriui norint R. Žemaitaitį iškelti į merus kitų metų savivaldos rinkimuose, politikas sako pats dėl kandidatavimo dar neapsisprendęs.
„Aš tik pabrėžiu, kad Palangos skyrius yra išreiškęs tokį norą, kad eičiau į Palangos mero rinkimus, tai sprendimo dar nėra jokio priimto, tik skyrius (...) prašė, kad kandidatuočiau. Tai čia yra skyriaus tokia pozicija“, – sakė politikas.
„Čia žiemą, dabar nėra ko skubėt, dabar vasara, daug darbų su skyriais, turime daug planų per vasarą. Vėl per Lietuvą važiuojame, susitikimus darome. Dabar veiklos į valias yra“, – sakė R. Žemaitaitis.
Jo teigimu, į susitikimus su „aušriečiais“ susirenka tiek pat žmonių, kiek ir prieš pastaruosius Seimo rinkimus.
„Tiek pat realiai žmonių ateina, tiek pat užduoda klausimų, ypač kas liečia karių siuntimą į Hormuzo sąsiaurį neva apsimetinėjant kažkokia taikos misija, kur nėra informacijos, duomenų. (...) Tų darbų labai daug ir žmonių tikrai labai daug ateina, vienur mažiau, kitur daugiau“, – sakė R. Žemaitaitis.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
Šiuo metu valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Koalicija iš LSDP, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
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