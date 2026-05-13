Konstitucinis Teismas: Drobiazko pilietybės byla nebus išspręsta greičiau

Maskvoje gyvenanti M. Drobiazko kartu su savo vyru Povilu Vanagu, vilkėdami Raudonosios armijos kareivių uniformas, dalyvavo Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovo žmonos režisuotame propagandiniame šou. Tatjanos Navkos rengiama programa buvo dedikuota Rusijoje švenčiamai Pergalės dienai – Antrojo pasaulinio karo pabaigos paminėjimui. Naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad dvi dienas meistriškumą ant ledo čiuožėjai demonstravo, persirengę Raudonosios armijos kareiviais ir jų mylimosiomis, taip pat karo pabėgėliais ir kaliniais.
Prezidentas Gitanas Nausėda 2023 m. rugsėjo viduryje pasirašė dekretą, kuriuo iš M. Drobiazko atėmė Lietuvos pilietybę. Tai padaryti rekomendavo Pilietybės reikalų komisija, argumentuodama jos viešai reiškiamu palaikymu karą Ukrainoje vykdančiam Kremliaus režimui.
Minėtą šalies vadovo sprendimą M. Drobiazko apskundė Regionų administraciniam teismui. Tačiau teismas prezidento dekrete pasigedo motyvų dėl atimtos pilietybės ir kreipėsi į KT.
Vasarį KT priėmė nagrinėti pakartotinį Regionų administracinio teismo prašymą ištirti, ar prezidento dekretas, kuriuo iš ledo šokėjos M. Drobiazko buvo atimta Lietuvos pilietybė, atitinka Konstituciją ir Pilietybės įstatymą.
KT šiuo metu yra 13 įvairių prašymų, kurie priimti, bet dar neišnagrinėti. M. Drobiazko prašymas sąraše įrašytas septintuoju numeriu.
„Pagal Konstitucinio Teismo įstatymą, bylos paprastai nagrinėjamos eilės tvarka. Kaip matote, šios bylos numeris eilėje šiuo metu yra septintas, vadinasi, ji bus nagrinėjama, kai bus išnagrinėtos anksčiau gautos bylos“, – atsakyme Eltai teigė KT pirmininko patarėja viešiesiems ryšiams Giedrė Maksimaitytė.
Pakartotinis kreipimasis
Regionų administracinis teismas pakartotinai kreipėsi į KT, sustabdęs administracinės bylos pagal M. Drobiazko skundą nagrinėjimą.
Tai bus jau antrasis kartas, kai KT nagrinės ledo šokėjos pilietybės atėmimą. Praėjusių metų spalį KT paskelbė, kad Pilietybės įstatymo nuostata, kuria vadovaujantis iš ledo šokėjos M. Drobiazko buvo atimta Lietuvos pilietybė, neprieštarauja Konstitucijai.
Dar kartą į KT kreipęsis teismas kelia klausimą dėl prezidento dekreto, kuriuo atimta pilietybė iš M. Drobiazko, konstitucingumo.
Teisėjų kolegija, remdamasi KT 2025 m. spalio 9 d. nutarimu, pažymėjo, kad sprendimas dėl pilietybės netekimo turi būti pagrįstas dviem sąlygomis: nustatyta, kad egzistuoja viešas valstybės, keliančios grėsmę Lietuvos ar Europos Sąjungos saugumo interesams, palaikymas; toks palaikymas kenkia esminiams nacionalinio saugumo interesams.
Kai savo sprendimą priims KT, M. Drobiazko byla grįš į Regionų administracinį teismą.
ELTA primena, kad Rusijos sportininkei Lietuvos pilietybė išimties tvarka suteikta prieš 30 metų už nuopelnus Lietuvos sportui ir šalies vardo garsinimą. M. Drobiazko su savo vyru Povilu Vanagu yra atstovavusi Lietuvai įvairiuose čempionatuose.
Seimas yra priėmęs Pilietybės įstatymo pataisas, leidžiančias Lietuvos pilietybę atimti iš dvigubą pilietybę turinčio asmens, jeigu jis viešai reiškia palaikymą valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos ar jos sąjungininkų saugumo interesams.
