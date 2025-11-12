Lapkričio 12-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.41 val., leidžiasi 16.24 val. Dienos ilgumas 8.43 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 14.15 val., teka 23.43 val.
Vardadieniai:
Akvilė, Irvydė, Juozapotas, Renata, Teodoras
Datos:
Ožio diena, skirta pakviesti žiemai
Karjeros specialistų diena
Lapkričio 12-oji Lietuvos istorijoje:
1920 — gimė poetas Henrikas Nagys. Mirė 1996 m. Montrealyje (Kanada).
1921 — gimė tautodailininkė Eleonora Beinorienė.
1927 — gimė dainininkas Rimantas Siparis. Mirė 1990 m.
1937 — gimė kompozitorius Algimantas Bražinskas. Mirė 2020 m.
1974 — gimė Lietuvos dainininkė (sopranas) ir laidų vedėja Vaida Genytė-Marazienė.
1982 — gimė Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt, Lietuvos buriuotoja, pirmoji Lietuvai iškovojusi olimpinį medalį (sidabro) buriavime.
1996 — mirė garsus kino režisierius ir scenaristas, Lietuvos kino studijos meno vadovas ir direktorius Vytautas Žalakevičius. Gimė 1930 m.
2022 — po sunkios ligos mirė Lietuvos estrados dainininkas Viktoras Malinauskas, ilgametis ansamblio „Žvaigždžių kvartetas“ narys.
Lapkričio 12-oji pasaulio istorijoje:
1554 — Britanijos parlamentas vėl įteisino katalikybę.
1833 — gimė vienas žymiausių XIX amžiaus rusų kompozitorių Aleksandras Borodinas.
1840 — gimė prancūzų skulptorius Auguste Rodin (Ogiustas Rodenas), kurį visame pasaulyje išgarsino 1880 metais sukurta skulptūra „Mąstytojas“.
1867 — Italijoje prasidėjo Vezuvijaus ugnikalnio išsiveržimas.
1918 — paskelbta Austrijos respublika.
1923 — po nepavykusio lapkričio 8 dienos pučo, Vokietijoje suimtas Adolfas Hitleris.
1927 — Leonidas Trockis pašalintas iš Rusijos kompartijos; Josifas Stalinas tapo partijos lyderiu.
1933 — rinkimus Vokietijoje laimėjo naciai.
1937 — japonai užėmė Šanchajaus miestą Kinijoje.
1948 — buvęs Japonijos premjeras Hideki Tojo (Hidekis Todžas) ir šalies karo vadai nuteisti mirties bausme.
1968 — JT Generalinė Asamblėja balsavo prieš Kinijos priėmimą organizacijos nare.
1969 — už antisovietinę veiklą rašytojas Aleksandras Solženycinas pašalintas iš SSRS rašytojų sąjungos.
1982 — po 11 mėnesių sulaikymo Lenkijoje paleistas „Solidarumo“ profsąjungos lyderis Lech Walesa (Lechas Valensa).
1998 — aštrėjant santykiams su Iraku, JAV nutarė Persijos įlankoje dislokuoti dar 129 karo lėktuvus bei daugiau nei 3000 karių.
1999 — sulaukęs 91 metų mirė seras Vivian Fuchs (Vivjanas Fuksas), britų tyrinėtojas, pirmasis pervažiavęs Antarktidą. 1957—1958 m. per 99 dienas jis nukeliavo 3 473 kilometrus.
2007 — Manhetene, būdamas 78 metų mirė dramaturgas ir romanistas Ira Levin (Aira Levinas), parašęs tokius romanus kaip „Rozmari kūdikis“ (Rosemary's Baby), „Stepfordo moterys“ (The Stepford Wives) ir „Vaikinai iš Brazilijos“ (The Boys From Brazil).
2009 — Norvegijos sostinėje vagys pagrobė retą Edvard Munch (Edvardo Munko) litografiją, kurios vertė — 240 tūkst. eurų.
2010 — būdamas 76 metų po ilgos ligos mirė lenkų kompozitorius Henryk Mikolaj Gorecki (Henrykas Mikolajus Gureckis), kurio Trečioji simfonija, dar žinoma kaip „Gedulingų dainų simfonija“ (Symfonia piesni zalosnych), tapo vienu iš labiausiai perkamų klasikinės muzikos kūrinių.
2013 — mirė britų kompozitorius John Tavener (Džonas Teiveneris). 2000-aisiais jis buvo įšventintas į riterius už nuopelnus muzikai.
Lapkričio 12-oji šou pasaulyje:
1929 — gimė Grace Kelly (Greis Keli), Holivudo aktorė, vėliau tapusi Monako princese. Mirė 1982 m.
1945 — gimė kanadiečių kilmės roko muzikantas Neil Young (Nilas Jangas).
1967 — gimė amerikiečių aktorius David Schwimmer (Deividas Švimeris), populiaraus serialo „Draugai“ žvaigždė.
1970 — naujajame Orleane (JAV) įvyko paskutinis grupės „The Doors“ koncertas su Jim Morrison (Džimu Morisonu).
1980 — Londone gimė kanadiečių kino aktorius Ryan Thomas Gosling (Rajanas Tomas Goslingas).
1982 — Niujorke gimė amerikiečių aktorė Anne Hathaway (En Hatavėj).
1984 — Madona išleido albumą „Like A Virgin“.
1993 — pop karaliumi tituluojamas Michael Jackson (Maiklas Džeksonas) atšaukė gastroles po pasaulį, pareiškęs, kad tapo priklausomu nuo skausmą malšinančių vaistų.
1998 — Rygoje mirė latvių teatro aktorius ir režisierius Arnolds Lininš (Arnoldas Lininis). Gimė 1930 m.
2010 — 93 metų veteranė Holivudo aktorė Zsa Zsa Gabor (Ža Ža Gabor) buvo išvežta į ligoninę dėl sveikatos pablogėjimo.
2011 — aktorė ir prodiuserė Oprah Winfrey (Opra Vinfri), kuri ketvirtį amžiaus dominavo JAV televizijos pokalbių laidų scenoje, buvo pagerbta „Oskaro“ statulėle už savo humanitarinę veiklą.
2011 — savo namuose Niujorke mirė JAV kosmetikos gamintojos „Estee Lauder“ marti ir dabartinė vadovė 75-erių Evelyn Lauder (Evelin Lauder).
2021 — Los Andželo teismas panaikino tėvo globą popmuzikos dainininkei Britney Spears (Britni Spirs). Ši globa leido atlikėjos tėvui 14 metų beveik visiškai kontroliuoti dukros gyvenimą.
