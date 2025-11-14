Lapkričio 14-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.45 val., leidžiasi 16.21 val. Dienos ilgumas 8.36 val.
Mėnulis (delčia) teka 1.04 val., leidžiasi 14.30 val.
Vardadieniai:
Adeodatas, Emilis, Gotfridas, Judita, Saulenė, Sidona
Datos:
Pasaulinė diabeto diena
Karaliaus Mindaugo žūties diena
Verslo diena
Lapkričio 14-oji Lietuvos istorijoje:
1866 — gimė Justinas Staugaitis, katalikų bažnyčios ir Lietuvos valstybės veikėjas, 1918 metų Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras. Mirė 1943 m.
1909 — gimė geografijos mokslų daktaras, Lietuvos geografas bei ilgametis VU GMF dekano profesorius Vaclovas Chomskis. Mirė 1976 m.
1925 — gimė Mosėdžio akmenų muziejaus įkūrėjas, gydytojas Vaclovas Intas. Mirė 2007 m.
1945 — gimė žurnalistas Edmundas Ganusauskas.
1988 — mirė Mažosios Lietuvos istorijos tyrėjas, švietėjas bei Lietuvos kariuomenės karininkas (majoras) Petras Jakštas. Gimė 1899 m.
Lapkričio 14-oji pasaulio istorijoje:
1305 — Klementas V buvo karūnuotas popiežiumi ir tapo pirmuoju, kuris pasirinko Avinjono (Avignon, pietų Prancūzijoje) miestą popiežiaus rezidencijai.
1647 — įkalintas Anglijos karalius Karolis I.
1832 — Niujorke atidarytas pirmasis tramvajaus maršrutas.
1840 — gimė vienas impresionizmo kūrėjų, prancūzų dailininkas Claude Monet (Klodas Monė).
1889 — amerikietė žurnalistė Nellie Bly (Neli Blai) leidosi į kelionę aplink pasaulį ir įrodė, jog įmanoma apkeliauti aplink pasaulį greičiau negu per 80 dienų: kelionėje ji užtruko 72 dienas 6 valandas 11 minučių ir 14 sekundžių.
1907 — Smalande, nedideliame Švedijos miestelyje, gimė švedų vaikų rašytoja Astrid Lindgren (Astrida Lindgren).
1910 — amerikietis Eugene Ely (Judžinas Elis) pirmą kartą lėktuvu pakilo nuo laivo denio.
1918 — Thomas Masaryk (Tomas Masarikas) išrinktas pirmuoju Čekoslovakijos prezidentu.
1935 — gimė ilgiausiai arabų pasaulyje valdęs monarchas – Jordanijos karalius Hussein (Huseinas); karaliumi tapo 1952 būdamas 16 metų ir šalį valdė iki pat mirties 1999 metais.
1948 — gimė Velso princas ir Didžiosios Britanijos sosto įpėdinis Charles (Čarlzas).
1970 — ciklono sukeltų milžiniškų bangų aukomis rytų Pakistane ir Bengalijos įlankos salose tapo mažiausiai 300 000 gyventojų.
1973 — Vestminsterio Abatijoje susituokė Britanijos princesė Anne (Ana) ir kapitonas Mark Phillips (Markas Filipsas).
1998 — Rusijos prezidentas Boris Jelcin (Borisas Jelcinas) kreipėsi į JAV prezidentą Bill Clinton (Bilą Klintoną), nepritardamas galimam jėgos panaudojimui prieš Iraką.
Lapkričio 14-oji šou pasaulyje:
1952 — gimė buvęs roko grupės Bon Jovi (Bon Džovi) bosistas (iki 1994 m.) Alec John Such (Alekas Džonas Sačas).
1975 — išleistas britų roko grupės „Queen“ albumas „A Night at the Opera“.
1987 — Amerikos TV šou vedėjas David Letterman (Deividas Letermanas) įkalbėjo garsiojo dueto narius Sonny (Sonį) ir Cher (Šer) dalyvauti jo laidoje ir sudainuoti hitą „I Got You Babe“.
1990 — britų roko grupės „The Who“ narys Pete Townshend (Pitas Taunšendas) prisipažino esantis biseksualus.
1995 — „The Rolling Stones“ išleido albumą „Stripped“.
1998 — Las Vegase susituokė Carmen Electra (Karmen Elektra) ir NBA krepšininkas Dennis Rodman (Denis Rodmanas).
2000 — Marilyn Manson (Merilinas Mensonas) išleido albumą „Holy Wood (In The Shadow Of The Valley Of Death)“.
2011 — rankinis laikrodis „Rolex“ su įtaisytu besisukančiu pjūklu ir kulkas nukreipiančiu prietaisu, kurį aktorius Roger Moore (Rodžeris Muras) dėvėjo vaidindamas Džeimsą Bondą 1973 metų filme „Gyvenk ir leisk numirti“ (Live and Let Die), buvo parduotas viename aukcione už 180 tūkst. Šveicarijos frankų (198 tūkst. JAV dolerių arba 502 tūkst. litų).
