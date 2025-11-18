Lapkričio 18-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.52 val., leidžiasi 16.14 val. Dienos ilgumas 8.22 val.
Mėnulis (delčia) teka 6.10 val., leidžiasi 14.59 val.
Vardadieniai:
Ginvydas, Ginvydė, Otas, Romanas, Salomėja, Vesta
Datos:
Latvijos nepriklausomybės diena
Europos supratimo apie antibiotikus diena
Lapkričio 18-oji Lietuvos istorijoje:
1881 — gimė skulptorius Juozas Zikaras. Mirė 1944 m.
1903 — gimė skulptorius Bernardas Bučas. Mirė 1979 m.
1907 — gimė operos solistas Juozas Mažeika. Mirė 1976 m.
1926 — gimė dailininkas Boleslovas Klova. Mirė 1986 m.
1937 — gimė literatūros tyrinėtojas Rytis Trimonis.
1940 — įkurtas Panevėžio dramos teatras.
1946 — mirė vyskupas Vincentas Borisevičius. Gimė 1887 m.
1956 — gimė istorikas Alfredas Bumblauskas.
1988 — Lietuvos SSR Aukščiausioji Taryba suteikė valstybinį statusą lietuvių kalbai, tautinei vėliavai ir himnui.
2005 — po sunkios ligos penktadienį mirė 77 metų prozininkas, dramaturgas ir žurnalistas Antanas Bieliauskas. Gimė 1928 m.
2010 — eidamas 71-uosius metus po ilgos ir sunkios ligos mirė kino operatorius Rimantas Juodvalkis.
2021 — Lietuvoje darbą pradėjo Taivaniečių atstovybė.
Lapkričio 18-oji pasaulio istorijoje:
1830 — paskelbta Belgijos nepriklausomybė.
1860 — gimė lenkų pianistas ir politikas Ignacy Jan Paderewski (Ignacas Janas Paderevskis), 1919 metais tapęs Lenkijos premjeru bei 1940 metais šalies prezidentu.
1883 — JAV įvestos keturios laiko juostos.
1903 — Panama ir JAV pasirašė sutartį dėl Panamos kanalo statybos.
1905 — Danijos Princas Carles (Karolis) buvo išrinktas Norvegijos karaliumi.
1918 — Latvija paskelbė nepriklausomybę.
1923 — gimė pirmasis JAV astronautas (1961 m.) Alan Shepard (Alanas Šepardas).
1936 — Vokietija ir Italija pripažino generolo Francisco Franco (Francisko Franko) vyriausybę Ispanijoje.
1941 — Sidnėjuje mirė pirmasis Australijos Darbo partijos ministras pirmininkas John Christian Watson (Džonas Kristianas Vatsonas).
1970 — Kinija paskyrė ambasadorių SSRS – pirmą kartą per 40 metų aukščiausiu lygiu atnaujinti dviejų šalių diplomatiniai santykiai.
1970 — po 31 metų pertraukos santykius atnaujino Vakarų Vokietija ir Lenkija.
1990 — Irako vadovas Saddam Hussein (Sadamas Huseinas) iki Kalėdų pažadėjo paleisti visus įkaitais laikomus užsieniečius.
1995 — Honkongo verslininkė Alexandra Manley (Alesandra Menli) tapo Danijos princese, ištekėjusi už princo Joachimo.
1997 — 75-erių metų Rygos gyventoja tapo pirmąja, gavusia Šveicarijos valdžios 400 JAV dolerių kompensaciją už nacių II pasaulinio karo metais padarytą skriaudą.
1999 — Turkija, Azerbaidžanas ir Gruzija pasirašė susitarimą nutiesti naftotiekį, kuriuo nafta iš Kaspijos jūros būtų tiekiama tarptautinėms rinkoms aplenkiant Rusiją ir Iraną.
2009 — buvo paskelbti „Webby“ premijų už svarbiausius dešimtmečio įvykius interneto istorijoje nugalėtojai, tarp kurių atsidūrė tinklalapis „Wikipedia“, telefonas „iPhone“, ir socialiniai tinklai „Facebook“ bei „Twitter“.
Lapkričio 18-oji šou pasaulyje:
1928 — Walt Disney (Volto Disnėjaus) peliuko Mickey debiutas.
1960 — gimė britų popdainininkė Kim Wilde (Kim Vaild).
1962 — gimė grupės „Metallica“ narys Kirk Hammett (Kirkas Hametas).
1990 — Indonezijoje, Bali mieste susituokė Mick Jagger (Mikas Džegeris) („Rolling Stones“) ir manekenė Jerry Hall (Džeri Hol).
1990 — aukcione už 18 000 dolerių parduotas Paul McCartney (Polo Makartnio) gimimo liudijimas.
