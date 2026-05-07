Latvijoje nukritus dronams – Roberto Kauno komentaras

„(Kieno ataka – BNS) atsakys Latvijos kolegos. Tai yra kritę dronai. Mano čia asmeninė nuomonė, kad tai tikėtina bus panaši situacija, kaip ir anksčiau, kur mes matėme Baltijos valstybėse, kai ukrainiečių dronai krito paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių, krito mūsų teritorijose. Bet išsamų tyrimą atliks Latvijos kolegos“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė ministras.
Jis taip pat pabrėžė, kad Lietuvos oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota, tačiau gavus iš Latvijos informaciją apie incidentą iš Šiaulių oro bazės kilo NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai.
BNS rašė, kad ketvirtadienio paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, o du iš jų nukrito.
Įvykio vietoje dirba šalies Nacionalinės ginkluotosios pajėgos, Valstybinės policijos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniai.
Dronai į Latvijos oro erdvę įskrido iš Rusijos teritorijos pusės, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad jie yra rusiški. Praeityje panašius incidentus sukėlė ukrainiečių dronai, atakavę Rusijos šiaurinius uostus Suomijos įlankoje.
Ruošiami teisės aktų pakeitimai dėl žalos atlyginimo numušus bepiločius orlaivius
Krašto apsaugos ministras R. Kaunas sako, kad šiuo metu inicijuojami teisės aktų pakeitimai, kad žala, kuri atsirastų, jei bepiločiai orlaiviai būtų numušami, būtų atlyginama.
„Inicijuojame įstatymo pakeitimą, kuris yra padaryta Lenkijoje po nukritusių, numuštų būtent dronų, kad žala, kuri galbūt galėtų atsirasti dėl nuolaužų kritimo, tarkime, civilinei infrastruktūrai ar kitai kokiai infrastruktūrai, būtų aiškiai, nedviprasmiškai atlyginama“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė ministras.
„Ir kad pilotai arba kariuomenės atstovai, tie, kurie jau priima galutinius sprendimus, galėtų tai daryti nebijodami, nedvejodami ir prisiimdami atsakomybę“, – sakė jis.
Ministras pabrėžė, kad, jei būtų poreikis, bepiločius orlaivius galėtų numušti NATO oro policiją vykdantys naikintuvai: „Ir mes dar paprastiname procesus, kad nekiltų jokių dvejonių“.
Dronų incidentai Baltijos šalyse pastaruoju metu tampa vis dažnesni, dažniausiai krenta į taikinius Rusijoje nukreipti ir nuo tikslo nukrypę ukrainietiški dronai.
Baltijos šalys yra pabrėžusios, kad dronų incidentai yra plataus masto Rusijos agresijos karo pasekmė ir kad tokie įvykiai gali kartotis.
Pastarąjį kartą Lietuvoje dronas nukrito kovą, ant užšalusio Lavyso ežero Varėnos rajone, netoli sienos su Baltarusija.
