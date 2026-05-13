Leidykla pakeis pasipiktinimą sukėlusią užduotį septintokų geografijos pratybose

Socialiniuose tinkluose praėjusią savaitę pasirodė 7 klasės geografijos pratybų nuotrauka, kurioje prie pavaizduotų trijų skirtingų moterų portretų prašoma priskirti apibūdinimus.
Apie moteris užduotyje, be kita ko, rašoma šitaip: „garsiame kurorte dirba padavėja ir prostitute“, „ją tėvai ištekino, kai jai buvo 13 metų“, „29 metų moteris bijo AIDS“, „moteris užima labai žemą padėtį visuomenėje“, „viena iš moterų norėtų sulaukti daugiau pagalbos iš vyriausybės, pašalpų“.
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narys Darius Jakavičius teigė, jog tokia užduotis neturėtų egzistuoti.
„Aš manau, išvis tokių (užduočių – BNS) negalėtų būti. Tai yra nonsensas mūsų visuomenėje, tokių dalykų negali būti“, – trečiadienį vykusiame komiteto posėdyje kalbėjo parlamentaras.
Pratybas pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas išleido leidykla „Briedis“.
NŠA jau anksčiau nurodė besikreipusi į leidėją, kad šis paaiškintų situaciją. Pasak agentūros atstovės, leidykla atsakė, jog užduotį koreguos.
„Iš leidyklos „Briedis“ atsakymą gavome, jame leidykla teigia, kad kartu su autoriais aptarė užduoties koncepciją ir artimiausiu metu planuoja užduotį pakoreguoti, siekiant tinkamesnio edukacinio pateikimo“, – BNS trečiadienį teigė Jurgita Kažukauskaitė-Sarnickienė.
Vienas pratybų bendraautorių, Geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna LRT televizijai yra sakęs, kad tokia užduotis neformuoja stereotipų, o kaip tik padeda mokiniams ugdyti empatiją.
„Ši užduotis, mano supratimu, neformuoja jokių stereotipų, o kaip tik parodo, koks yra sudėtingas moterų ir mergaičių gyvenimas skirtingose pasaulio dalyse. Tai leidžia ugdyti mokinių empatiją“, – kalbėjo jis.
Pagal galiojančius teisės aktus, atsakomybė už vadovėlių leidimą tenka leidykloms. Šios suformuoja autorių ir ekspertų komandas, kurios leidžia ir prisiima pirminę atsakomybę už turinio kokybę.
Leidyklos privalo užtikrinti, kad vadovėliai atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus, įskaitant lygybės, stereotipų nepalaikymo, nediskriminavimo bei kitus principus.
Asociacijos „Lyderė“ atliktą 17-os leidinių tyrimą pristačiusi organizacijos atstovė Asta Kupčinskaitė tikino, kad vadovėliuose reprezentacija yra nesubalansuota, vyrai daug dažniau rodomi iliustracijose, tekstuose, o profesijos ir socialiniai vaidmenys siejami su stereotipiniais tipais.
„Viešojoje erdvėje kartais pasirodo vienas kitas pavyzdys ar atvejis ir jie yra aptariami, diskutuojami. Tai pavarčius daugiau leidinių, vis dėlto čia nėra vieno atvejo klausimas. Čia yra diskursas tam tikras susiformavęs, kuris atsikartoja ir matome, kad jis atsikartoja net ir naujuose leidiniuose“, – komiteto posėdyje kalbėjo ji.
Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius pažymėjo, jog šiuo metu dėl galimų neatitikimų peržiūrimi apyvartoje esantys matematikos vadovėliai.
