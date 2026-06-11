Lietuvą pasiekė Švedijos gamintojos „Bolide“ tipo raketos

Anot KAM, naujai įsigytos raketos skirtos nešiojamai trumpojo nuotolio priešlėktuvinei raketinei oro gynybos sistemai RBS-70.
„Bolide“ tipo raketos yra patikima, kovose patikrinta ir elektroniniams trikdžiams atspari priemonė, leidžianti efektyviai naikinti šiuolaikines oro grėsmes“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
RBS-70 tipo raketinėmis sistemomis jau yra aprūpintas Lietuvos kariuomenės Oro gynybos batalionas.
Ministerijos teigimu, ši artimojo nuotolio sistema pasirinkta dėl lengvo aptarnavimo, didelio mobilumo ir kitų techninių pranašumų. Ji leidžia efektyviai naikinti oro taikinius tiek dieną, tiek naktį.
Sistema naudoja lazeriu valdomas raketas, kurios yra atsparios elektroniniams trikdžiams ir tinkamos modernioms oro grėsmėms neutralizuoti.
RBS-70 oro gynybos sistemą sudaro stovas, paleidimo įrenginys ir raketa. Nurodoma, kad „Bolide“ tipo raketos gali efektyviai naikinti oro taikinius iki 9 kilometrų atstumu ir pramušti iki 200 mm storio šarvą.
Pernai ministerija su „SAAB Dynamics AB“ pasirašė naują sutartį dėl „Bolide“ tipo raketų įsigijimo. Jos vertė siekia daugiau nei 320 mln. eurų. Nepertraukiamas šio tipo amunicijos aprūpinimas Lietuvos kariuomenei bus užtikrintas 2026–2032 metų laikotarpiu.
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