Lietuva reiškia griežtą protestą Baltarusijai dėl dar vieno oro erdvės pažeidimo

Šeštadienį į ministeriją buvo iškviestas Baltarusijos laikinasis reikalų patikėtinis, kuriam įteikta griežta protesto nota dėl jau antrą kartą šią savaitę įvykusio Lietuvos valstybės sienos oro pažeidimo iš kaimyninės šalies pusės.
„Ministerija pabrėžė, kad valstybės sienos pažeidimais šiurkščiai pažeidžiama tarptautinė teisė, priminė pasikartojančius Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus iš Baltarusijos pusės“, – teigiama šeštadienį išplatintame pranešime.
„(Ministerija – BNS) paragino nedelsiant nustatytais kanalais pateikti išsamų paaiškinimą dėl įvykusių incidentų ir užkirsti kelią jų pasikartojimui, bei įspėjo, kad incidentus Lietuvos pusė vertina kaip sąmoningą provokaciją ir įtampos eskalavimą“, – rašoma jame.
BNS rašė, kad dėl cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų penktadienį vėlai vakare buvo nutarta antrąkart šią savaitę laikinai uždaryti abu dar veikusius pasienio kontrolės punktus, taip pat laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus ir Kauno oro uostuose.
Pastarųjų veikla atnaujinta naktį iš penktadienio į šeštadienį, 2.35 valandą. Dėl apribojimų buvo paveikta 40 skrydžių ir daugiau nei 6 tūkst. keleivių.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, laikinai dėl oro balionų sustabdžius oro uostų veiklą, padaryta bent 17 tūkst. eurų siekiantys nuostoliai.
„Šis incidentas dar kartą sukėlė ženklius finansinius nuostolius Lietuvos Respublikos oro uostams, aviakompanijoms ir keliautojams“, – pabrėžia URM.
Šiuo metu veikia du valstybės sienos perėjimo punktai Medininkuose ir Šalčininkuose. Eismas per juos atnaujintas 12 valandą.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) teigimu, per kiek daugiau kaip pusę paros, kol punktai buvo uždaryti, jų prieigose ypatingų įvykių ar konfliktų tarp ten laukusių vairuotojų, pirminiais duomenimis, nebuvo fiksuota.
Kol kas rasti keturi balionai, jų paieškos tęsis visą parą.
Kaip rašė BNS, šią savaitę į Lietuvą jau buvo įskridę keliasdešimt kontrabandinių balionų, tai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį.
Dėl to buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti pasienio kontrolės punktai.
