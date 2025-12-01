Minskas pareiškė protestą Vilniui

Lietuva nekomentuoja, ar koks nors šalyje skraidęs bepilotis iš tiesų pažeidė Baltarusijos oro erdvę, bet kaltina Minsko režimą nepagrįstų istorijų kūrimu.
Anot Baltarusijos URM, dronas iš Lietuvos į Baltarusiją ties Gardino sritimi įskrido lapkričio 30 dieną.
Jos teigimu, į ministeriją buvo iškviestas Lietuvos įgaliotasis reikalų patikėtinis Baltarusijoje Erikas Vilkanecas, jam dėl įvykio buvo pareikštas protestas.
Baltarusiai tvirtina, kad dronas oro erdvę pažeidė atskridęs iš Lazdijų rajono ir nukrito Gardino apylinkėse.
„Atliktas nuolaužų tyrimas (...) rodo, kad Vakarų Europoje pagaminto bepiločio orlaivio maršrutas numatė skrydį virš Baltarusijos teritorijos, skrydį į Lenkiją ir grįžimą tuo pačiu maršrutu į pakilimo vietą Lietuvos teritorijoje“, – teigia Minskas.
Šiuos veiksmus vertiname kaip tyčinę provokaciją ne tik Baltarusijos Respublikos, bet ir Lenkijos Respublikos atžvilgiu“, – rašoma pranešime.
Minskas taip pat pareikalavo Lietuvos „nedelsiant pateikti išsamią informaciją apie šio incidento aplinkybes“ ir atlikti tyrimą.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) atstovas Darius Buta BNS atsisakė komentuoti, konkretus oro erdvės pažeidimas iš tikrųjų buvo, bet tvirtino, kad „Baltarusijos režimas jau ne pirmą kartą sukuria įvairias istorijas bei meta kaltinimus Vakarų valstybėms ir Lietuvai“.
„Iš tikrųjų puiki proga dar kartą pasauliui priminti, kad būtent baltarusija yra atsakinga už tai, kad iš jos teritorijos kylantys kontrabandininkų balionai kelia grėsmę Lietuvos ir Europos civilinei aviacijai, keleiviams, mūsų visuomenei“, – BNS nurodė D. Buta, komentare raštu sąmoningai rašęs Baltarusijos pavadinimą mažąja raide.
„Tai baltarusijos režimas savaitėmis laiko įkaitais Lietuvos vežėjų transportą ir kitą turtą, aiškiai deklaruodamas siekiantis neįgyvendinamų reikalavimų – politinių derybų. Lietuva ne kartą jau išreiškė protestą baltarusijai dėl šių piratiškų veiksmų, tad dar kartą tik galime paraginti nustoti vykdyti hibridines atakas prieš Lietuvą ir paleisti įkaitais laikomą mūsų transporto sektoriaus įmonių turtą“, – teigė NKVC atstovas.
BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto, o kartą – Kauno oro uosto darbą.
Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.
