Lietuva skirs 650 tūkst. eurų Ukrainos vaikų apsaugos stiprinimo projektui

Šis projektas skirtas stiprinti Ukrainos vaikų apsaugą, jų grąžinimą ir atsakomybę už nusikaltimus prieš juos
Tokiam Užsienio reikalų ministerijos (URM) siūlymui trečiadienį pasitarime pritarė Ministrų kabinetas.
„Projektas sudarytų galimybes pagal kvietimą teikti paraiškas ir skirti dotacijas NVO, akademinių ir tyrimų institucijų projektams, prisidedantiems prie Ukrainos vaikų apsaugos, jų grąžinimo ir atsakomybės už nusikaltimus stiprinimo“, – teigiama URM parengtoje pažymoje.
Vienam NVO projektui būtų skiriama nuo 30 iki 100 tūkst. eurų.
Kvietime teikti paraiškas galėtų dalyvauti Ukrainoje ir ES valstybėse narėse registruotos nevyriausybinės organizacijos, akademinės ir tyrimų institucijos, turinčios patirties dirbant su pažeidžiamomis grupėmis ir atsakomybės, žmogaus teisių dokumentavimo bei vaikų apsaugos srityse.
Numatomos finansuoti veiklos: nusikaltimų prieš Ukrainos vaikus identifikavimas, dokumentavimas ir analizė, tyrimų, teisinių procesų ir sankcijų priemonių stiprinimas, saugaus ir oraus vaikų bei jų šeimos narių grąžinimo palengvinimas, įskaitant psichosocialinę pagalbą, dokumentų tvarkymą, transportavimo ir konsultavimo veiklas.
Numatoma projekto trukmė – 18 mėnesių. Jį įgyvendins viešoji įstaiga „Centrinė projektų valdymo agentūra“.
Be to, Vyriausybės posėdyje pritarta Finansų ministerijos siūlymui iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų skirti daugiau nei 12,1 mln. eurų pagalbai Ukrainos gyventojams.
Šios lėšos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paskirtos pirmąjį šių metų pusmetį mokamoms šalpos išmokoms, paramai šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti, institucinei socialinei globai, išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir kompensacijoms už vaiko ugdymą, socialinėms pašalpoms, būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijoms.