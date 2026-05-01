Lietuva tikisi bendradarbiauti su „Lockheed Martin“ vystant raketų technologijas

Viceministrė Vitalija Zumerienė ir „Lockheed Martin“ atstovai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo numatoma išplėsti gynybos pramoninį bendradarbiavimą Lietuvoje.
Susitarimu ieškoma būdų įtraukti Lietuvos įmones į tarptautines tiekimo grandines, stiprinama technologinė bazė, kuriamos vietinės kompetencijos, identifikuojamos abipusiai naudingos sritys, o Lietuvos pramonė ir mokslo institucijos įtraukiamos į bendrus projektus, teigiama pranešime.
„Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su „Lockheed Martin“ ir jų padalinio įsteigimas Lietuvoje – tai ne tik simboliniai žingsniai, bet ir reali galimybė šiai gynybos pramonės milžinei glaudžiau dirbti su Lietuvos institucijomis, verslu ir mokslo bendruomene“, – pranešime cituojama V. Zumerienė.
„Inicijavome šį bendradarbiavimo susitarimą, kuris atspindi Lietuvos atvirumą ir ryžtą kurti palankias sąlygas gynybos pramonei augti – siekiame pritraukti naujų investicijų ir dirbame ties tuo, kad Lietuva ne tik pirktų ginkluotę, bet pati taptų gynybos technologijų ekosistemos dalyve“, – pridūrė ji.
Lietuva jau yra įsigijusi ginkluotės iš „Lockheed Martin“, tarp jų – raketinės artilerijos sistemas HIMARS.
„Mūsų partnerystė su Lietuva žymi naują bendradarbiavimo etapą, kuris peržengia vien tik pasaulinio lygio ginkluotės sistemos tiekimą. Ieškodami bendrų pramonės galimybių, plečiame „Lockheed Martin“ pasaulinį tiekėjų ir partnerių tinklą – būtent tokio požiūrio reikia, kad spėtume tenkinti augančią paklausą mūsų kovomis patikrintoms galimybėms tiek šalies viduje, tiek užsienyje“, – sakė „Lockheed Martin“ taktinės ginkluotės viceprezidentė Gaylia Campbell (Geilė Kempbel).
BNS rašė, kad „Lockheed Martin“ kovą įsteigė savo filialą Lietuvoje.
