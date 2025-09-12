Lietuvoje besitreniruojantys Vokietijos kariai pristatys logistikos ir aptarnavimo procedūras

Ši treniruotė yra Vokietijos kariuomenės pratybų „Grand Eagle 25“ („Didysis erelis 25“) dalis.
Anot kariuomenės pranešimo, šių pratybų metu sausuma, geležinkeliais, jūra ir oru į šalį atvyko apie 2 tūkst. Vokietijos karių bei 1 tūkst. vienetų karinės technikos.
Jų tikslas – treniruoti sąjungininkų karių greitą perdislokavimą ir operatyvų regione esančių pajėgų sustiprinimą, ginant NATO rytinį flangą.
„Tai yra treniruotė, leidžianti nustatyti, kaip greitai Vokietijos kariuomenė gali perdislokuoti savo pajėgas ir prisidėti prie Lietuvos kariuomenės ginant Lietuvos teritorinį vientisumą, taip pat padeda išlaikyti aukštą kovinio parengtumo lygį padaliniuose“, – teigiama kariuomenės pranešime.
Pratybos „Didysis erelis 2025“ vyksta rugsėjo 8–24 dienomis. Jų metu šiaurės rytų Lietuvoje civilinių bepiločių orlaivių skrydžiams nustatytos laikinos ribojamosios zonos, kuriose civilinių orlaivių ir bepiločių orlaivių skrydžiai bus draudžiami tuo metu, kai šios zonos bus aktyvuotos.
Ribojamos zonos įvedamos siekiant užtikrinti skrydžių saugą bei atriboti karinių bepiločių orlaivių skrydžius.
