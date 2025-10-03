Lietuvoje – dronų revoliucija: pristatyta didžiausia sensacija

Kazlų Rūdos poligonas virto ateities ginklų laboratorija. Ketvirtą kartą surengtos Dronų dienos didžiausia sensacija – pirmasis Lietuvoje sukurtas laivas-dronas.
„Optinė kamera, terminė kamera, naktinio matymo kamera, tvirtinimai – ir atviri, ir paslėpti, kur galima tvirtinti krovinį, jis gali būti ir logistinis, ir su ginkluote panaudojimui prieš priešą“, – kalbėjo „NT service“ vykdomasis direktorius Vidmantas Poškaitis.
Šešių metrų ilgio laivas-dronas skirtas žvalgybai, kroviniams ir ginkluotei. Vandenyje gali išbūti visą parą.
„Jis gali vežtis ant savęs apie 400 kg, nuplaukti iki 800 km, greitį turėti 40 jūrmylių“, – teigė V. Poškaitis.
Daugiausiai kamikadzės tipo dronų – vienos misijos ginklai, skraidantys šaudmenys, kurių tikslas vienas: sunaikinti priešą.
„Jo viduje dedasi 4 kg kovinė galvutė, su tokia galvute galima naikinti bet kokią šarvuotą techniką“, – šnekėjo „Grant autonomy“ vadovas Gediminas Guoba.
Dirbtinis intelektas dronus pakeitė iš esmės.
„Dirbtinio intelekto pagalba galime pasiekti taikinius, kur nereikia operatoriaus, užprogramuotas ar kažkoks objektas, ar transportas, lėktuvas, laivas. Su dirbtinio intelekto pagalba orlaivis gali rasti taikinį ir į jį naviguoti automatiškai“, – nurodė „Grant autonomy“ vadovas.
Gamintojai sako – dronų gamyba ne problema. Kamikadzes galima leisti šimtais per mėnesį, sudėtingesnius – pagal poreikį. Ministerija naujus įsigijimus planuoja dar šiemet.
„Atnaujintas planas viršija 400 mln. eurų, pradedant nuo radarų, detektorių, numušėjų, droninių sistemų“, – aiškino krašto apsaugos viceministrė Loreta Maskaliovienė.
Kariuomenėje dronų operatorius rengti pradėta pernai. Šiuo metu tokių karių yra 340, tačiau jų vis dar per mažai.
„Ar užtenka? Tikriausiai ne. Dronai, technologijos karyboje vaidina svarbų vaidmenį; mažas ar didelis dronas reikalauja kompetencijų. Tai žingsniai, kurie pradėti prieš metus“, – kalbėjo mokymų ir doktrinų vadas Žilvinas Gaubys.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Pirmieji apmokyti dronų operatoriai Dronų dienoje varžėsi istorinėse taktinėse varžybose. Bepiločiai, valdomi pirmojo asmens vaizdu, atliko užduotis, imituojančias tikras kovines situacijas.
„Tikslaus nusileidimo demonstravimą, mūšio mieste aplinkoje taikinio paieška, tranšėjų ataka, ketvirta rungtis skirta parodyti operatorių įgūdžius paruošti ir susiprogramuoti droną“, – nurodė Bepiločių sistemų mokymo centro vadovas Arnoldas Sadauskas.
Vieno kariškio drono valdymo kursas trunka apie 3 savaites. Kitais metais planuojama apmokyti dar 600 operatorių.
