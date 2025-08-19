Lietuvoje – gimstamumo šuolis, bet kalba ir apie kitą medalio pusę

Vilnietė Ieva – jauna mama. Smiltė ir Liepa – pilnos energijos ir nenustygsta vietoje, o netrukus šeima dar pasipildys spalio mėnesio gale.
Sako, kad su vaikais kiekviena diena pilna iššūkių, bet vienas didžiausių – emocijos. Šiemet ne tik Ievos šeimos laukia pagausėjimas – Teisingumo ministerija skelbia, kad šie metai, bent jau pirmasis pusmetis, itin vaisingas. Geroji žinia ta, jog per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota daugiau gimusių vaikų nei pernai.
„Manau, tai lėmė geresnės gyvenimo sąlygos – žmonės supranta, kad smagu su vaikais“, – samprotavo Ieva.
Iš viso šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruoti 12 603 Lietuvoje gimę vaikai. Pernai – 12 221 Lietuvoje gimęs vaikas.
„Rugpjūčio mėnesį gimdymų bus daugiau, lyginant su praėjusių metų mėnesiais“, – tvirtino Santaros klinikų Akušerijos skyriaus vedėja Virginija Paliulytė.
Pavyzdžiui, ir šiomis dienomis Santaros klinikose visos 11 gimdymo palatų užimtos, bet skyriaus vedėja sako, kad atsakymas – vasara.
„Vasaros mėnesiais visame pasaulyje ir Lietuvoje gimdymų šiek tiek padaugėja“, – teigė V. Paliulytė.
„Didėjantis gimstamumas yra tikėtinas ir lauktas“, – sakė Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyr. patarėja Giedrė Mikalauskienė.
Valdžia dalį laurų nori prisiimti sau, sako, kad stengiasi, jog šeimoms būtų kuo geriau.
„Yra išmokų sistema, darbo sąlygos lankstesnės vaikus auginančioms šeimoms, lanksti vaiko priežiūros atostogų sistema. Norisi tikėti, kad tai prisideda prie gimstamumo didėjimo“, – teigė G. Mikalauskienė.
„Augimas nėra didelis, jeigu žiūrime į ateitį. Nepriklausomybės pradžioje gimdavo apie 56 tūkst. kūdikių, o pastaraisiais metais – nepilni 20 tūkst. Tai tie keli šimtai per pusmetį ar tūkstantis per metus padėties nepakeis“, – kalbėjo ekonomistas Romas Lazutka.
„Dar neturiu, planuoju. Dėl finansinių priežasčių, karų nesinori, baisu atvesti vaiką į tokį pasaulį“, – tikino moteris.
„Esu dviejų sūnų mama, dar negausėja, bet laukiame. Sūnūs nori“, – teigė kita moteris.
„Galbūt labiausiai paskatina galimybė derinti darbą ir šeimos atsakomybę“, – samprotavo dar viena.
Ir iš tiesų, tarp gimdyvių, bent jau Vilniuje, nemažai užsieniečių – būna ir tokių dienų skyriuje.
„Pavyzdžiui, per visą dieną matome, kad trečdalis gimdyvių – ne lietuvės. Jos iš Ukrainos, Baltarusijos. Tikrai didelė grupė yra atvykusių uždarbiauti šeimų – iš Pakistano, Uzbekistano, Afrikos šalių, Nigerijos, Kamerūno“, – pasakojo Santaros klinikų Akušerijos sk. vedėja.
„Reikia atsižvelgti, kad jie nebūtų palikti likimo valiai, kad neugdytume socialinių problemų, kai vaikai užaugs neintegruoti“, – aiškino R. Lazutka.
Visgi sostinės medikai sako, kad bendra tendencija sutampa su šio pusmečio pagausėjusia statistika ir taip jau eilę metų.
„Jeigu vertintume 2013 metus, kai mūsų ligoninėje būdavo 3,5 tūkst., deja, pastaruosius porą metų ir 3 tūkst. nepasiekiame – keliais šimtais naujagimių vis mažiau. Bendra tendencija – mažėjimas“, – teigė V. Paliulytė.
Medikai pastebi, kad lietuvės gimdo vis vyresnės.
„Deja, bet jeigu moteris pirmą kartą gimdo po 35 metų, ji atsineša visas galimas nėštumo ir gimdymo rizikas“, – tvirtino Santaros klinikų Akušerijos sk. vedėja.
„Aplinkoje tikrai daug jaunų žmonių, kurie neturi vaikų ir jų neplanuoja, nors finansiškai gyvena gerai. Jie gyvena laisvai ir patogiai“, – pasakojo moteris.
„Žmonėms rūpi karjera, gyvūnų globa. Kai jaunystėje buvau veterinaras tokio gyvūnų kulto nebuvo“, – sakė vyras.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Valstybės taikomos priemonės tikrai neturi didelio poveikio, bet tai nereiškia, kad valstybė neturi rūpintis. Svarbu ne tiek padidinti gimstamumą, bet pasirūpinti vaikais, kurie jau gimsta“, – tikino ekonomistas.
Ir nors šiais metais daugiausia gimusių vaikų registruota Vilniaus Civilinės metrikacijos skyriuje – beveik 4 tūkstančiai, tačiau tuo pačiu laiku pernai naujagimių buvo beveik 300 daugiau nei šiemet. Kaune šį pusmetį taip pat gimė mažiau nei pernai, taigi galima spėti, kad šį pusmetį gandrai mieliau lankėsi mažesnėse savivaldybėse.
