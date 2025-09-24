Lietuvoje – ir kruša, ir šalnos

Antradienio diena buvo debesuota su pragiedruliais. Vietomis trumpai palijo, kai kur iškrito smulki kruša. Aukščiausia oro temperatūra 15–18 laipsnių šilumos.
Naktį vakariniuose rajonuose truputį palijo. Vietomis susiformavo rūkas. Žemiausia oro temperatūra daug kur 0–5, pamaryje 7–9 laipsniai šilumos. Daugiau nei pusėje Lietuvos formavosi šalnos, daugiausia dirvos paviršiuje.
„Stipriausios šalnos Saulei tekant užfiksuotos Varėnoje, kur oro temperatūra (150 cm aukštyje) nukrito iki 0,8 laipsnio šalčio, o dirvos paviršiuje (5 cm aukštyje) – iki 4,2 laipsnio šalčio. Taip pat, labiau nei kitur šalo ir Utenoje: iki 0,1 laipsnio šalčio ore ir iki 3,3 laipsnio šalčio dirvos paviršiuje. Ateinanti naktis prognozuojama dar šaltesnė“, – teigė meteorologai.
Trečiadienio dieną kai kur, daugiausia šiauriniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 12–16 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 1–6, Kuršių nerijoje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 12–16 laipsnių šilumos.
Penktadienį lietus mažai tikėtinas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6, Kuršių nerijoje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 13–17 laipsnių šilumos.
Rugsėjo 24 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 27 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 9–22, ežeruose – 14–17, Kuršių mariose – 15, Baltijos jūroje – 15–17 laipsnių šilumos.
