Lietuvoje minima Pagarbos mokesčių mokėtojams diena

Kaip skelbia LLRI, šiemet ji sutinkama naujomis sąlygomis – įsigaliojus pernai priimtai mokesčių reformai.
„Lietuvai senstant, o globaliai konkurencijai dėl talentų ir investicijų vis stiprėjant, kiekvienas mokesčių mokėtojas tampa dar svarbesnis. Todėl pagarba mokesčių mokėtojui turi reikšti aiškią, stabilią bei proporcingą mokesčių sistemą, kuri skatina dirbti ir investuoti Lietuvoje“, – pranešime sakė LLRI prezidentė Elena Leontjeva.
LLRI atkreipia dėmesį, kad pirmieji signalai kelia susirūpinimą, ar mokesčių sistema stiprina pagarbą mokesčių mokėtojams ir skatina kurti vertę Lietuvoje. Todėl institutas ragina reformos padarinius ir taisyti klaidas.
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovės Daivos Čibirienės teigimu, dalis reformos pasekmių jau matomos praktikoje. Anot jos, mokestiniai pakeitimai buvo priimti greitai, tačiau jų įgyvendinimas iki šiol kelia neaiškumų tiek mokesčių mokėtojams, tiek verslui, tiek buhalteriams.
Pasak jos, ypač daug klausimų kyla ir dėl skaidrumo direktyvos nuostatų perkėlimo.
Pagarbos mokesčių mokėtojams diena Lietuvoje minima nuo 2018 metų gegužės 11-ąją, kai ji buvo įtraukta į Atmintinų dienų sąrašą. Ja siekiama prisiminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teises.
