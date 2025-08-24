Lietuvoje minima Ukrainos nepriklausomybės diena

Vilniaus „Velomarotono“ metu Ukrainos nepriklausomybės dienos minėjimo proga dviratininkai bus skatinami prisijungti prie „Dronatono“ komandos ir aukoti lėšas nevyriausybinės organizacijos „Mėlyna/Geltona“ („Blue/Yellow“) paramos fondui.
Sostinės Katedros aikštėje planuojamas 150-asis mitingas Ukrainos palaikymui, jame dalyvaus kandidatė į premjerus Inga Ruginienė, Ukrainos ambasadorė Lietuvoje Olha Nikitčenko, Kanados ambasadorė Jeanette Sautner (Žanet Sautner), parlamentarai Algirdas Sysas ir Emanuelis Zingeris.
Tautinių bendruomenių namuose vyks koncertas, kurį rengia Vilniaus ukrainiečių bendruomenė.
Klaipėdoje Meridiano skvere minėjimo metu vyks maskuojamų tinklų pynimo dirbtuvės bei koncertas.
Ukrainos nepriklausomybės dieną Kauno IX forto muziejuje vyks koncertinė programa, kuriame pasirodys ukrainiečių dainų ir šokių ansamblis „Malvos“.
Alytaus mieste planuojamas piknikas, skirtas paminėti Ukrainos nepriklausomybę.
Ukrainą savaitgalį taip pat pasiekė ir prieš Rusiją kariaujančios šalies kariams skirtų daugiau nei 70 automobilių.
Paramos akcija „Baltijos kelio misija“, prie kurios prisidėjo Lietuvos, Latvijos ir Estijos visuomenininkai, skirta paminėti 36-ąsias Baltijos kelio ir ir 34-ąsias Ukrainos nepriklausomybės metines. Automobiliai vežami į skirtingas Ukrainos sritis.
„Tai skirta Baltijos keliui paminėti. (...) Mes vis tik darbais privalome minėti tokius įvykius. Čia mano pagrindinė mintis – tėvynę reikia mylėti darbais ir dirbdami mes galime pažymėti bet kurią datą, taip remiame kovojančią šalį ne tuščiais žodžiais, o realiais darbais“, – BNS sakė vienas iš akcijos organizatorių, „Tarptautinio Ukrainos draugų fondo“ vadovas Valdas Bartkevičius.
Pasak jo, sekmadienį konvojaus dalyviai dalyvaus Lvive vykstančiame renginyje, vėliau humanitarinės paramos kroviniai bus iškrauti čia esančioje savanorių bazėje. V. Bartkevičiaus teigimu, dalis automobilius gabenusių misijos dalyvių grįš į Lietuvą, kita – veš automobilius į kitas Ukrainos sritis.
Ukraina nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos paskelbė 1991 metų rugpjūčio 24 dieną, Maskvoje žlugus pučui.
Tačiau 2014 metais Rusija aneksavo Ukrainai priklausiusį Krymo pusiasalį, o 2022-ųjų vasario pabaigoje pradėjo invaziją į šią šalį.
