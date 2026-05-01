Lietuvoje prasideda lydekų žvejybos sezonas

Kaip pranešė Aplinkos ministerija, nuo šiol taip pat bus leidžiama naudoti masalui žuvelę.
„Atkreipiame dėmesį, kad draudžiama žvejoti naudojant plūdrius mėgėjų žvejybos įrankius, kurie nepritvirtinti prie meškerykočio ir kuriais žvejojama naudojant kabliuką“, – pabrėžia ministerija.
Per vieną žvejybą vienam žvejui leidžiama paimti dvi sugautas lydekas, ne mažesnes kaip 50 cm ir ne didesnes kaip 80 cm.
Iki gegužės 15 dienos vis dar draudžiama žvejoti kiršlius ir salačius, o iki gegužės 31-osios – sterkus.
Iki gegužės 20 dienos galioja draudimas gaudyti karšius Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose, išskyrus polderiuose, ir žvejoti 400 metrų zonoje apie Dabintos pusiasalį Kauno mariose.
Lašišų ir šlakių žvejybos upėse pavasarinis sezonas baigiasi – nuo gegužės 1 dienos žvejo mėgėjo kortelės žvejoti šias žuvis nebeišduodamos, visas vidaus vandenyse sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti.
Naujausi komentarai