Lietuvos kariuomenei pristatyta prieštankinių raketų už 6 mln. eurų

Pasak ministerijos, šių, tęsiant kariuomenės modernizaciją, įsigytų raketų vertė siekia 6 mln. eurų.
„Modernizuodami Lietuvos kariuomenę taip pat užtikriname mūsų kariuomenės gebėjimą sustabdyti priešo ginkluotąsias pajėgas joms neįžengus į šalies teritoriją. Tai – aiškus strateginis signalas ir nuoseklus žingsnis didinant mūsų kovinę galią“, – pranešime sakė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Kaip rašė BNS, dvišalį bendradarbiavimą su minėtas raketas gaminančia kompanija „Rafael“ ministrė aptarė balandį viešėdama Izraelyje.
Tuomet skelbta, kad kalbėta apie „Spike“ raketų gamybą Lietuvoje, taip pat aptartos 120 mm amunicijos ir dronų bei antidronų priemonių gamybos galimybės atitinkamai su „Elbit Systems“ ir „IAI“.
Kaip pažymi KAM, „Spike“ LR2 yra prieštankinės raketos, užtikrinančios greitą reagavimą ir didelę ugnies galią. Jos skirtos naikinti tankus, šarvuotąją techniką, inžinerinius objektus, kitus svarbius aukštos vertės taikinius.
Lietuvos kariuomenėje šios raketos integruotos į pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“, suteikiant joms galingą ugnies jėgą ir galimybę efektyviai veikti didesniu atstumu.
