 Lietuvos kariuomenei pristatyta prieštankinių raketų už 6 mln. eurų

Lietuvos kariuomenei pristatyta prieštankinių raketų už 6 mln. eurų

2025-08-19 16:50
BNS inf.

Lietuvos kariuomenei pristatyta nauja partija izraelietiškų LR2 tipo „Spike“ prieštankinių raketų, antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Lietuvos kariuomenei pristatyta prieštankinių raketų už 6 mln. eurų
Lietuvos kariuomenei pristatyta prieštankinių raketų už 6 mln. eurų / ARTEC nuotr.

Pasak ministerijos, šių, tęsiant kariuomenės modernizaciją, įsigytų raketų vertė siekia 6 mln. eurų.

„Modernizuodami Lietuvos kariuomenę taip pat užtikriname mūsų kariuomenės gebėjimą sustabdyti priešo ginkluotąsias pajėgas joms neįžengus į šalies teritoriją. Tai – aiškus strateginis signalas ir nuoseklus žingsnis didinant mūsų kovinę galią“, – pranešime sakė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.

Kaip rašė BNS, dvišalį bendradarbiavimą su minėtas raketas gaminančia kompanija „Rafael“ ministrė aptarė balandį viešėdama Izraelyje.

Tuomet skelbta, kad kalbėta apie „Spike“ raketų gamybą Lietuvoje, taip pat aptartos 120 mm amunicijos ir dronų bei antidronų priemonių gamybos galimybės atitinkamai su „Elbit Systems“ ir „IAI“.

Kaip pažymi KAM, „Spike“ LR2 yra prieštankinės raketos, užtikrinančios greitą reagavimą ir didelę ugnies galią. Jos skirtos naikinti tankus, šarvuotąją techniką, inžinerinius objektus, kitus svarbius aukštos vertės taikinius.

Lietuvos kariuomenėje šios raketos integruotos į pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“, suteikiant joms galingą ugnies jėgą ir galimybę efektyviai veikti didesniu atstumu.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos kariuomenė
prieštankinės raketos
Krašto apsaugos ministerija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų